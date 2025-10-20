Омбудсмену не нравится план консерваторов навязать женщинам обязательные консультации перед абортом

Через Бюро омбудсмена Карина Палкова сообщила, что, хотя данное предложение подается как "мера поддержки" и "защита нерожденной жизни", фактически оно затрагивает права женщин на автономию, самоопределение, частную и семейную жизнь, а также может рассматриваться как косвенный механизм принуждения, который несоразмерно ограничивает свободу выбора женщины. Палкова поясняет, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно подчеркивал: право на частную жизнь в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека включает право человека на самостоятельное принятие решений, касающихся собственного тела, здоровья и репродуктивной жизни. В судебной практике закреплен принцип, что вмешательство государства в эту сферу может быть законным лишь в том случае, если оно: