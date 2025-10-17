В Латвии предлагают ввести обязательные консультации перед абортом, чтобы защитить "нерожденную жизнь"
Депутаты оппозиционных партий — Национального объединения (NA) и партии "Латвия на первом месте" (LPV) — Юргис Клотиньш (NA), Янис Грасбергс (NA) и Рамона Петравича (LPV) — подали в Сейм предложения о внесении изменений в Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье. Они предлагают ввести обязательные консультации для женщин, которые хотят прервать беременность по собственному желанию.
Парламентарии предлагают дополнить закон новым понятием — «нерождённая жизнь», под которой понимается «человеческая жизнь, начинающаяся с момента оплодотворения, когда сливаются мужская и женская половые клетки».
Согласно инициативе, женщина, желающая сделать аборт, и отец будущего ребёнка должны будут пройти консультацию у специально обученного специалиста. Государство должно обеспечить возможность таких консультаций, а Кабинет министров — определить требования к образованию специалистов, программу обучения, порядок информирования населения и методические рекомендации для проведения консультаций.
Сейчас консультации по вопросам беременности могут проводить семейные врачи, гинекологи, психотерапевты и другие медицинские специалисты. Авторы законопроекта считают, что этот круг нужно расширить — консультировать смогут также психологи, психотерапевты, доулы и специалисты по эмоциональной поддержке родителей.
Депутаты подчёркивают, что консультации должны проходить «без наставничества и покровительственного тона».
«Результат не будет предопределён — его определит сама беременная женщина. Консультация должна служить поддержкой для беременной и защитой нерождённой жизни», — говорится в пояснении к предложению.
Главная цель, по словам депутатов, — «воодушевить женщину сохранить беременность и показать перспективу жизни с ребёнком». Во время консультации можно будет обсудить причины, «за» или «против» продолжения беременности, а также получить информацию о возможной финансовой и социальной помощи, поддержке в уходе за ребёнком или о возможности усыновления.
При необходимости женщине также предоставят информацию о доступных медицинских учреждениях, где выполняются аборты, и об используемых методах. После завершения консультации специалист должен будет выдать официальное подтверждение, что женщина в ней участвовала.
В настоящее время закон предусматривает, что женщина может получить консультацию по желанию. Однако депутаты считают, что закон должен больше «защищать нерождённую жизнь», и потому предлагают сделать консультацию обязательной в случае, если женщина хочет прервать беременность по собственному решению.
В остальных случаях, предусмотренных законом (например, по медицинским показаниям), консультация останется правом, но не обязанностью.
Авторы инициативы предлагают, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2027 года, поскольку правительству потребуется время для подготовки — утверждения правил, обучения специалистов и создания системы консультаций.