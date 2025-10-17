В Латвии предлагают ввести обязательные консультации перед абортом, чтобы защитить "нерожденную жизнь"

Главная цель, по словам депутатов, — «воодушевить женщину сохранить беременность и показать перспективу жизни с ребёнком». Во время консультации можно будет обсудить причины, «за» или «против» продолжения беременности, а также получить информацию о возможной финансовой и социальной помощи, поддержке в уходе за ребёнком или о возможности усыновления.