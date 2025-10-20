Депутат Шмитс заявил об участии движения "Без партий" в следующих парламентских выборах
Политическое движение "Без партий" намерено участвовать в выборах в Сейм 2025 года, заявил депутат Дидзис Шмитс. Однако сооснователь движения Армандс Брокс считает, что говорить об этом пока рано.
Политическое движение "Без партий" планирует участвовать в выборах в Сейм в следующем году, сообщил агентству LETA представитель движения, депутат Сейма Дидзис Шмитс. В то же время предприниматель Армандс Брокс сказал агентству LETA, что пока рано говорить о том, будет ли движение участвовать в выборах в Сейм. По его словам, необходимо понять, какова будет реакция народа. Он не исключил сотрудничества с другими партиями, сказав, что такие переговоры ведутся, но говорить об этом тоже пока рано.
Закон предусматривает, что список кандидатов на выборы может подать политическая партия, зарегистрированная в установленном законом порядке и созданная не позднее чем за год до парламентских выборов.
Свою мотивацию вступления в движение Шмитс связал с тем, что "без изменения системы невозможно получить другой, лучший результат". Он отметил, что в последние три парламентских срока ротация депутатов была значительной, но "интеллектуальный потенциал парламента", по его мнению, падает со времен Верховного совета. Он отметил, что не считает, что изменение избирательной системы автоматически гарантирует качественный результат, но оно открывает путь к такому результату.
Об учреждении движения "Без партий" объявили режиссер Алвис Херманис, предприниматель Брокс, политик Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс. Главной его целью является изменение избирательной системы и переход от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов.