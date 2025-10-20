Депутат Шмитс заявил об участии движения "Без партий" в следующих парламентских выборах

Политическое движение "Без партий" планирует участвовать в выборах в Сейм в следующем году, сообщил агентству LETA представитель движения, депутат Сейма Дидзис Шмитс. В то же время предприниматель Армандс Брокс сказал агентству LETA, что пока рано говорить о том, будет ли движение участвовать в выборах в Сейм. По его словам, необходимо понять, какова будет реакция народа. Он не исключил сотрудничества с другими партиями, сказав, что такие переговоры ведутся, но говорить об этом тоже пока рано.