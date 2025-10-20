Эксперты констатировали, что за последние четыре года латвийские домохозяйства стали богаче лишь на бумаге

Тем не менее ситуация не выглядит безнадежной. Уже в 2025 году рынок жилья оживился — выросло как количество сделок, так и объем ипотечного кредитования. Эксперты предполагают, что в дальнейшем активность на рынке будет расти, поскольку сформировался так называемый «отложенный спрос»: у жителей есть финансовые возможности для покупки жилья, но часть потенциальных покупателей пока выжидает. В краткосрочной перспективе такая осторожность сдерживает активность, однако в долгосрочной может привести к волне спроса, как только финансовые и геополитические условия станут более благоприятными.