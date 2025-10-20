Эксперты констатировали, что за последние четыре года латвийские домохозяйства стали богаче лишь на бумаге
"За последние четыре года латвийские домохозяйства стали заметно богаче на бумаге, - пишут аналитики компании Latio. - Объем вкладов в сентябре 2025 года был на 26% больше, чем в начале 2021 года, и общая сумма достигла 12,6 миллиарда евро, свидетельствуют данные Банка Латвии. Однако этот рост имеет ироничный оттенок — за тот же период потребительские цены выросли на 39,3%, что означает, что денег вроде бы становится больше, но их реальная стоимость уменьшается".
Население выжидает
Между тем объем рынка жилья с 2021 года увеличился всего на 1–2%, в прошлом году составив около 1,5 миллиарда евро. Этот контраст, по мнению Latio, подчеркивает парадокс: жители накопили больше, чем когда-либо, но не спешат превращать накопления в недвижимость. Это объясняется рядом факторов, в том числе стремлением сохранять более ликвидные активы.
Тем не менее ситуация не выглядит безнадежной. Уже в 2025 году рынок жилья оживился — выросло как количество сделок, так и объем ипотечного кредитования. Эксперты предполагают, что в дальнейшем активность на рынке будет расти, поскольку сформировался так называемый «отложенный спрос»: у жителей есть финансовые возможности для покупки жилья, но часть потенциальных покупателей пока выжидает. В краткосрочной перспективе такая осторожность сдерживает активность, однако в долгосрочной может привести к волне спроса, как только финансовые и геополитические условия станут более благоприятными.
Эту тенденцию подтверждает Индекс уверенности на рынке жилья, подготовленный компанией Latio, согласно которому в этом году ежемесячно постепенно увеличивались число сделок, спрос и цены на жилье. Покупатели и продавцы, которые в последние годы откладывали решения из-за глобальных событий и вызванной ими неопределенности, постепенно меняют поведение и становятся более активными.
Жилье имеется
В сентябре рынок жилья Риги был сравнительно оживленным как по предложению, так и по количеству сделок. Для покупки предлагалось около 4240 квартир, для аренды — примерно 3050. В новых проектах на первичном рынке в рижских районах средняя цена сделок достигала 2760 евро за квадратный метр, а в центре — 3430 евро. В отремонтированных зданиях в центре средняя цена составляла 2690 евро за квадратный метр. В предложениях по Риге доступно около 1890 квартир в новостройках, а средняя цена в объявлениях достигала 2925 евро за квадратный метр.
На вторичном рынке в новостройках в районах Риги средняя цена сделок составляла 2090 евро за квадратный метр, а в центре — 2590 евро. В сегменте серийных домов цены в районах были около 1075 евро за квадратный метр, а в центре — 1430 евро. В этом сегменте к покупке предлагалось около 1480 квартир, а для аренды — примерно 1090.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Сейм принял решение, которое может помочь владельцам квартир в многоэтажных домах.