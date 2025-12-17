Минобороны Латвии прокомментировало тревожные слухи о массовом присутствии армии РФ в Беларуси

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Беларуси. В пресс-службе ведомства сообщили, что разведывательной информации, свидетельствующей о том, что на территории Беларуси находятся сотни тысяч российских солдат, в распоряжении министерства нет. После учений "Запад 2025" участвовавшие в них российские подразделения покинули страну, и массового передвижения войск на территории Белоруссии с тех пор не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.