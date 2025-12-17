Минобороны Латвии прокомментировало тревожные слухи о массовом присутствии армии РФ в Беларуси
Министерство обороны Латвии заявило, что не располагает разведданными о массовом присутствии российских войск в Беларуси. После учений "Запад 2025" подразделения РФ покинули страну, а новых перемещений не зафиксировано.
В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Беларуси. В пресс-службе ведомства сообщили, что разведывательной информации, свидетельствующей о том, что на территории Беларуси находятся сотни тысяч российских солдат, в распоряжении министерства нет. После учений "Запад 2025" участвовавшие в них российские подразделения покинули страну, и массового передвижения войск на территории Белоруссии с тех пор не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.
О том, что Россия якобы разместила в Беларуси два армейских корпуса, или примерно 350-360 тысяч солдат, заявил немецким СМИ эксперт по вопросам обороны и внешней политики правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.
Эти предположения вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Вооруженные силы Литвы уже опровергли заявления о таком масштабе присутствия российских войск в Беларуси.