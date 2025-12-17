У правительства есть успехи, но предстоит продолжение работы: Силиня обещала оценить работу министров
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в начале следующего года будет проведена оценка работы министров, отметив как достигнутые результаты, так и сферы, где необходима дальнейшая работа.
Работа министров будет оцениваться в начале следующего года, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. В первые месяцы года проводится оценка работы правительства, после чего можно будет дать общую оценку деятельности министров. Как отметила Силиня, перед каждым министром были поставлены определенные задачи, и результаты их выполнения тоже были различными.
По словам премьера, в сфере сокращения бюрократии сложности вызвало то, что Сейм не всегда поддерживал предложения правительства, рабочих групп, негосударственных организаций и предпринимателей, а дискуссии нередко переходили в более широкое политическое русло, в результате чего намеченные решения не реализовывались так быстро.
Силиня отметила, что вопросы сокращения бюрократии следует более четко отделять от формирования новой политики, и эти трудности нельзя отнести к работе одного конкретного министра. В то же время она сообщила, что достигнута договоренность с комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений о рассмотрении таких вопросов в ускоренном порядке. Премьер подчеркнула, что беседы с министрами о проделанной работе обязательно будут проведены. Она напомнила, что весной состоялся "рестарт" работы правительства и по многим направлениям удалось добиться результатов.
В качестве примера премьер-министр привела работу в сфере демографии, развитие предпринимательства и привлечение дополнительных инвестиций, указав, что переговоры с предпринимателями, банковским и небанковским сектором дали ощутимые результаты. В то же время Силиня признала, что есть сферы, где необходимо продолжать работу.