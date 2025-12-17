У правительства есть успехи, но предстоит продолжение работы: Силиня обещала оценить работу министров

Силиня отметила, что вопросы сокращения бюрократии следует более четко отделять от формирования новой политики, и эти трудности нельзя отнести к работе одного конкретного министра. В то же время она сообщила, что достигнута договоренность с комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений о рассмотрении таких вопросов в ускоренном порядке. Премьер подчеркнула, что беседы с министрами о проделанной работе обязательно будут проведены. Она напомнила, что весной состоялся "рестарт" работы правительства и по многим направлениям удалось добиться результатов.