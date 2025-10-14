Сейм принял решение, которое может помочь владельцам квартир в многоэтажных домах
Объединения владельцев квартир получат право самостоятельно получать кредиты у финансовых учреждений для ремонта многоквартирных домов. Это предусмотрено поправками к Закону о собственности на квартиры, которые во вторник, 14 октября, в окончательном чтении одобрила Комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений.
В отношениях с кредитными учреждениями объединение владельцев квартир будет приравнено к юридическому лицу. Это позволит таким объединениям открывать расчетные счета и заключать кредитные договоры на финансирование обновления жилых домов.
Чтобы кредитные учреждения могли идентифицировать объединение владельцев квартир как клиента, каждому объединению — как уже существующему, так и создаваемому в новых домах — будет присвоено название и идентификатор. Это сделает Бюро государственного контроля строительства в Строительной информационной системе.
Законные интересы объединения владельцев квартир будет представлять управляющий домом, зарегистрированный в реестре управляющих жилыми домами, который ведет Бюро государственного контроля строительства. Это обеспечит третьим сторонам публичный и достоверный доступ к информации об объединении — его названию, идентификатору и уполномоченном представителе.
Так как объединения владельцев квартир участвуют в различных юридических сделках, например, заключают договоры на поставку коммунальных услуг, они считаются стороной сделки и обязаны раскрывать сведения о своем владельце. Поправки устанавливают порядок, в котором объединения владельцев передают эти данные Регистру предприятий.
Кроме того, поправки предусматривают, что объединения владельцев квартир смогут не регистрироваться в Государственной налоговой службе как хозяйствующие субъекты и налогоплательщики, если их годовой доход от хозяйственной деятельности не превышает сумму двух минимальных месячных заработных плат. Такая норма введена для упрощения бухгалтерских процедур, поскольку большинство таких объединений получает незначительные доходы — например, от сдачи в аренду фасада дома под рекламу. Эти средства можно будет направлять на развитие и улучшение жилого дома, отмечают авторы поправок.
