Сейм принял решение, которое может помочь владельцам квартир в многоэтажных домах

Кроме того, поправки предусматривают, что объединения владельцев квартир смогут не регистрироваться в Государственной налоговой службе как хозяйствующие субъекты и налогоплательщики, если их годовой доход от хозяйственной деятельности не превышает сумму двух минимальных месячных заработных плат. Такая норма введена для упрощения бухгалтерских процедур, поскольку большинство таких объединений получает незначительные доходы — например, от сдачи в аренду фасада дома под рекламу. Эти средства можно будет направлять на развитие и улучшение жилого дома, отмечают авторы поправок.