Рижская дума обратилась с важной информацией к владельцам квартир в многоквартирных домах

«Рижанам нужно быть активными и информированными, чтобы реализовать предписанное Законом об управлении жилыми домами — а именно, необходимо принять права на управление жилыми домами. Текущая ситуация с опросами, которые сейчас проводит RNP, показывает, что активность жителей при голосовании очень низкая. Призываю воспользоваться возможностью проконсультироваться с экспертами предприятия по поводу предлагаемого нового договора управления и, как обещает RNP, обсудить условия договора, благоприятные и подходящие для конкретного дома», — заявила Э. Трейя.