Рижская дума обратилась с важной информацией к владельцам квартир в многоквартирных домах
Жителям Риги, проживающим в домах, в которых ещё не переняты права на управление многоквартирным домом, необходимо активно включаться в вопросы содержания и управления своим домом,заявила председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя.
На заседании комитета депутаты оценивали предложенный Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проект договора, подготовленный после изменений в нормативных актах, согласно которым владельцы квартир до конца текущего года должны определиться с дальнейшим управлением домами по завершении процесса приватизации.
«Рижанам нужно быть активными и информированными, чтобы реализовать предписанное Законом об управлении жилыми домами — а именно, необходимо принять права на управление жилыми домами. Текущая ситуация с опросами, которые сейчас проводит RNP, показывает, что активность жителей при голосовании очень низкая. Призываю воспользоваться возможностью проконсультироваться с экспертами предприятия по поводу предлагаемого нового договора управления и, как обещает RNP, обсудить условия договора, благоприятные и подходящие для конкретного дома», — заявила Э. Трейя.
До тех пор, пока владельцы квартир в приватизированных жилых домах не приняли на себя права управления домом, управление в соответствии с законом по-прежнему должен обеспечивать управляющий, с которым самоуправление заключило договор поручения, то есть Rīgas namu pārvaldnieks.
У жителей есть выбор — заключить договор с действующим управляющим, поручив ему управление и подписав новый договор, либо искать иную модель управления домом, например создать объединение (ассоциацию) владельцев квартир и управлять домом самостоятельно, либо выбрать другого хозяйствующего субъекта и доверить ему управление.
Закон об управлении жилыми домами предусматривает, что дом не может оставаться без управления, поэтому, если общность владельцев не примет решение о принятии прав управления, дом и далее будет управляться нынешним управляющим на условиях предлагаемого им договора, которые, однако, не могут противоречить требованиям закона.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что рижане критикуют новый договор управления, который навязывает RNP.