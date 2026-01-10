ВИДЕО: США захватили уже пятый танкер "теневого флота" РФ

"Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь направили четкий сигнал - для преступников не существует безопасного убежища. В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы "Южное копье" (Southern Spear) при поддержке министерства внутренней безопасности США вышли с борта авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море", - сообщается в посте Южного командования в соцсети Х.