ВИДЕО: США захватили уже пятый танкер "теневого флота" РФ
США захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России. Об этом сообщает DW.
Судно Olina было перехвачено в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на него высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
"Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь направили четкий сигнал - для преступников не существует безопасного убежища. В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы "Южное копье" (Southern Spear) при поддержке министерства внутренней безопасности США вышли с борта авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море", - сообщается в посте Южного командования в соцсети Х.
В сообщении отмечается, что "подобные задержания обеспечиваются всей мощью амфибийной ударной группы ВМС США, включая готовые к немедленному применению и обладающие высокой ударной мощью корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale". "Операция "Южное Копье" министерства обороны США остается неизменной в своей миссии по защите страны путем пресечения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии", - подчеркивается в посте.
Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”— U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026
In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx
Издание The Bell пишет, что регистрационный номер танкера Olina совпадает с номером танкера Minerva M, который в январе 2025 года подпал под санкции США как часть "теневого флота", используемого для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.