В ряде регионов Латвии проезд невозможен.
Из-за сильного снегопада и метели автодороги Латвии оказались заблокированы

Otkrito.lv

В субботу утром из-за сильной метели во многих местах Латвии условия движения стали особенно сложными. О серьезной ситуации на дорогах свидетельствуют и опубликованные в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что отдельные участки автодорог практически непроходимы или движение по ним осуществляется с большими трудностями. Это подтверждает и информация, обобщенная VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Из-за снежных заносов движение крайне затруднено на государственных региональных автодорогах в окрестностях Тукумса, Салдуса, Добеле и Елгавы. В свою очередь, на местных дорогах сложные условия движения наблюдаются в районах Тукумса, Салдуса, Добеле, Елгавы, Цесиса, Гулбене, Прейли, Резекне, Лудзы и Даугавпилса. На отдельных участках дороги практически непроходимы.

Особенно затруднено движение на государственном региональном автодороге P98 Елгава (Тушки) — Тукумс на участке Тукумс – Ливберзе, а также на других региональных дорогах в окрестностях Елгавы, Добеле, Салдуса и Тукумса. Сложные условия движения сохраняются и во многих других регионах страны.

Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и обрабатываются противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 86 единиц техники зимней службы. Работы выполняются в приоритетном порядке: в первую очередь обеспечивается движение на дорогах с наиболее интенсивным транспортным потоком.

LVC призывает водителей быть особенно осторожными, планировать на поездки дополнительное время, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности избегать движения по менее обслуживаемым дорогам.

