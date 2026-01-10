Из-за сильного снегопада и метели автодороги Латвии оказались заблокированы
В субботу утром из-за сильной метели во многих местах Латвии условия движения стали особенно сложными. О серьезной ситуации на дорогах свидетельствуют и опубликованные в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что отдельные участки автодорог практически непроходимы или движение по ним осуществляется с большими трудностями. Это подтверждает и информация, обобщенная VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC).
Из-за снежных заносов движение крайне затруднено на государственных региональных автодорогах в окрестностях Тукумса, Салдуса, Добеле и Елгавы. В свою очередь, на местных дорогах сложные условия движения наблюдаются в районах Тукумса, Салдуса, Добеле, Елгавы, Цесиса, Гулбене, Прейли, Резекне, Лудзы и Даугавпилса. На отдельных участках дороги практически непроходимы.
Особенно затруднено движение на государственном региональном автодороге P98 Елгава (Тушки) — Тукумс на участке Тукумс – Ливберзе, а также на других региональных дорогах в окрестностях Елгавы, Добеле, Салдуса и Тукумса. Сложные условия движения сохраняются и во многих других регионах страны.
Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и обрабатываются противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 86 единиц техники зимней службы. Работы выполняются в приоритетном порядке: в первую очередь обеспечивается движение на дорогах с наиболее интенсивным транспортным потоком.
LVC призывает водителей быть особенно осторожными, планировать на поездки дополнительное время, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию и по возможности избегать движения по менее обслуживаемым дорогам.
Sniegvilksnis vakar labi uzrāva zarā. Netālu no Gaiziņa, ap plkst 23. Brauc un ceļš pēkšņi šāds. Vienā brīdī ne uz priekšu, ne atpakaļ. Viss beidzās labi, skarbie Madonas vīri nekad nepieviļ pic.twitter.com/tiyzMG40MF— Gatis Madžiņš (@Madzins) January 10, 2026