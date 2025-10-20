"Такие следы внушают уважение!" Недалеко от Колки замечен бурый медведь
Представители Национального парка Слитере сообщили, что на прошлой неделе в парке зафиксировано присутствие бурого медведя — его следы были найдены в Вайде и Сикрагсе.
«Следы были обнаружены 17 октября в Вайде. Здесь животное вышло на пляж, немного прошло в сторону Колки, затем повернуло обратно и снова ушло в лес. На следующий день, 18 октября, следы бурого медведя заметили в окрестностях Сикрагса. Очевидно, это бродячее животное, которое долго на одном месте не задерживается», — сообщили в Слитерском национальном парке.
Местная жительница Скайдрите отметила, что «такие следы внушают уважение» и что «медведи в Латвии вернулись». Айварс добавил, что «людей в стране становится всё меньше, и скоро Латвию начнут заселять медведи». Илга предположила, что «косолапый, возможно, пытался поймать рыбу». А Кристапс считает, что медведь вышел на берег, чтобы полакомиться камбалой, выброшенной морем.
В парке поясняют, что заметить медведя в природе очень сложно, так как он обычно избегает людей — чаще всего его фиксируют лесные камеры или находят следы лап. Следы медведя обычно имеют длину 10–18 см и ширину 12–24 см, при этом на отпечатке передней лапы обычно видны следы когтей. Присутствие медведей можно также определить по сломленным или погрызенным елям и царапинам на стволах деревьев.
«Чтобы избежать встречи с бурым медведем, находясь в природе, нужно внимательно следить за окружением, чтобы вовремя заметить животное. Проходя через труднопроходимые участки леса, следует давать знать о своём присутствии — идти шумно или громко разговаривать с другими людьми. В лесу никогда нельзя оставлять остатки еды. Если медведя заметили, к нему нельзя приближаться. Нужно как можно быстрее, но не бегом, удалиться. Если зверь человека ещё не заметил — лучше вести себя тихо, чтобы не привлечь внимания. Если же медведь человека увидел, нужно отходить, создавая шум и не поворачиваясь к нему спиной», — напоминают в Слитерском парке.
Это всего четвёртое зарегистрированное наблюдение бурого медведя в Национальном парке Слитере. Ранее медведь появлялся здесь дважды — в 1984 и 2006 годах. А в 2018 году на пляже между Уши и Эважи был найден погибший медведь. Местные жители предполагают, что он пытался доплыть до острова Сааремаа, но не сумел и утонул. Бурый медведь (Ursus arctos) — крупнейший хищник Латвии. Вес медведицы может достигать 150 кг, а самца — до 300 кг.
Жителей просят, если удалось сфотографировать следы медведя, отправлять фото с координатами и размерами отпечатка на электронную почту: lacumonitorings@gmail.com.