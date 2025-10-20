"Такие следы внушают уважение!" Недалеко от Колки замечен бурый медведь

«Чтобы избежать встречи с бурым медведем, находясь в природе, нужно внимательно следить за окружением, чтобы вовремя заметить животное. Проходя через труднопроходимые участки леса, следует давать знать о своём присутствии — идти шумно или громко разговаривать с другими людьми. В лесу никогда нельзя оставлять остатки еды. Если медведя заметили, к нему нельзя приближаться. Нужно как можно быстрее, но не бегом, удалиться. Если зверь человека ещё не заметил — лучше вести себя тихо, чтобы не привлечь внимания. Если же медведь человека увидел, нужно отходить, создавая шум и не поворачиваясь к нему спиной», — напоминают в Слитерском парке.