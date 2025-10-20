Трагедия в Риге: полиция расследует предполагаемое убийство и самоубийство

В квартире были найдены тела мужчины и женщины после того, как туда попали спасатели. У погибшего мужчины было огнестрельное ранение. Друзья утверждают, что погибший мужчина страдал длительной депрессией и неоднократно заявлял о желании добровольно уйти из жизни. Его девушка пыталась помочь ему бороться с депрессией.