Трагедия в Риге: полиция расследует предполагаемое убийство и самоубийство
В Латгальском предместье Риги обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По версии полиции, мужчина мог убить женщину, а затем покончить с собой.
В Риге, в Латгальском предместье, в прошлую пятницу, 17 октября, в одной квартире были обнаружены останки двух человек, один из которых имел огнестрельное ранение, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.
В квартире были найдены тела мужчины и женщины после того, как туда попали спасатели. У погибшего мужчины было огнестрельное ранение. Друзья утверждают, что погибший мужчина страдал длительной депрессией и неоднократно заявлял о желании добровольно уйти из жизни. Его девушка пыталась помочь ему бороться с депрессией.
По предварительной информации, упомянутый мужчина, возможно, причинил женщине телесные повреждения, повлекшие её смерть, после чего покончил с собой. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — за убийство. Назначены экспертизы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.