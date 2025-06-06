Комар, пчела, слепень или мошка? Учимся отличать укусы по виду и ощущениям
Зуд, отек, боль или даже анафилактический шок - реакции на ужаления или укусы насекомых могут быть самыми разными. Нередко само событие остается незамеченным, но кожная реакция или другие признаки указывают на то, что организм соприкоснулся с раздражителем. Как вовремя распознать насекомое, совершившее укус, и как правильно действовать, чтобы уменьшить риски для здоровья, объясняет клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.
Как распознать самые распространенные укусы насекомых?
В Латвии в летние месяцы встречаются разные насекомые, и именно в это время чаще всего можно подвергнуться их укусам. Важно вовремя распознать, укус какого насекомого виден на теле, так как это позволяет выбрать наиболее подходящий способ облегчения неприятных симптомов и понять, когда необходима медицинская помощь.
Слепни встречаются в теплых и влажных местах - возле водоемов, на полях, в лугах и лесах. Они, как и комары, чаще всего нападают на открытые участки тела. Укус овода довольно болезненный и его легко заметить. На его месте обычно появляется большая, твердая, красная припухлость. Узнать его можно также по сильной, жгучей боли в момент укуса.
Мелкая мошкара (гнус) чаще всего встречается в сырых местах - вблизи рек, озер, болот и на лесных опушках. В отличие от других насекомых, они нападают группой. Укусы гнуса - маленькие красные прыщики, расположенные близко друг к другу. На месте укуса может образоваться покраснение, небольшой отек, характерен зуд, но обычно не удается увидеть место укуса в центре прыщика.
Комары обычно наносят укусы в тех местах, где кожа не прикрыта одеждой, таких как лодыжки, ноги, руки, шея и лицо. Они особенно активны вечером и ночью во влажных, лесистых или травянистых местах. Укус комара обычно проявляется в виде небольшой, розовой или красноватой сыпи. Иногда может быть заметна небольшая точка в самом центре - в месте укуса. Обычно эти укусы сопровождаются локальным покраснением и отеком, а также выраженным зудом.
Укусы пчелы, осы, шершня, шмеля нельзя игнорировать
Укусы этих насекомых могут быть опасны, ведь их яд содержит мощные вещества, способные вызывать тяжелые аллергические и даже опасные для жизни системные реакции - особенно у людей с аллергией на яд этих насекомых. Поведение каждого из этих видов немного отличается. Например, осы и шершни более агрессивные и могут ужалить несколько раз. Укус шершня особенно опасен и может вызвать сильную аллергическую реакцию, как и укус шмеля, но он не столь агрессивен. Пчелы обычно жалят только один раз, оставляя внутри жало, которое надо сразу удалить. Нормальной реакцией на укусы этих насекомых является небольшое покраснение, зуд, припухлость, болезненность в месте укуса, а в случае умеренной реакции характерен отек.
Первая помощь в случае укусов насекомых
Независимо от того, какое именно насекомое укусило, важна своевременная и правильная реакция, для уменьшения дискомфорта и предотвращения возможных осложнений. Клинический фармацевт советует действовать следующим образом:
1. Промойте место укуса чистой водой с мылом. Это важный первый шаг для снижения риска инфекции и механического удаления возможной грязи. Если нет доступа к проточной воде, то можно использовать лист подорожника или одуванчика, который надо размять пальцами до выделения сока и положить непосредственно на место укуса. Это успокоит зуд и уменьшит воспаление, так как они, особенно подорожник, обладают антибактериальным действием.
2. Охладите место укуса с помощью холодного компресса (например, упаковки льда, обернутой полотенцем). Холод помогает уменьшить отек, боль и воспалительную реакцию.
3. Используйте местные препараты, такие как гели или кремы с антигистамином (например, диметинденом) или с охлаждающими компонентами, например, с ментолом. Они помогут уменьшить зуд, покраснение и воспаление. Старайтесь не расчесывать место укуса, чтобы не привести к дополнительным повреждениям и повышению риска инфекции.
4. Если после укуса заметен более обширный отек или повышенная чувствительность, сначала проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы подобрать наиболее подходящие антигистаминные препараты для приема внутрь, такие как лоратадин или цетиризин, помогающие ослабить аллергическую реакцию в организме.
Укусы, которые могут быть опасны для жизни! Ксения Лукьянова предупреждает, что особенно опасны укусы в области шеи, головы или полости рта, например, в язык, так как отек в этом месте может затруднить дыхание и привести к опасному для жизни состоянию. Симптомами системной (аллергической) реакции может быть крапивница по всему телу, отек языка, хрипы, затрудненное дыхание, головокружение, потеря сознания. В таких случаях надо немедленно связаться с неотложной медицинской помощью, так как эти симптомы могут указывать на анафилактический шок.
Советы клинического фармацевта: как защититься от укусов насекомых?
Используйте репелленты - они доступны в аптеках в форме аэрозоля, спрея или лосьона. При выборе наиболее подходящего препарата рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом, так как у каждого продукта свой состав, подходящий для разных возрастных групп и для разных видов насекомых. Одним из наиболее эффективных активных веществ является DEET (синтетическое активное вещество, которое применяется в репеллентах), обеспечивающее защиту от широкого спектра насекомых. Однако следует иметь в виду, что в предназначенных для детей продуктах концентрация DEET ниже, поэтому важно оценивать пригодность продукта. Натуральные репелленты часто содержат эфирные масла, такие как масло лемонграсса, лаванды, эвкалипта, нима или герани, сильный запах которых эффективно отпугивает насекомых.
Влажные салфетки для отпугивания насекомых являются практичным решением, особенно во время пребывания на природе. Они содержат натуральные эфирные масла, которые своим ароматом помогают отпугивать насекомых. Одновременно салфетка может оказать освежающий эффект и помочь успокоить кожу после укуса. Салфеткой можно протереть руки, ноги, лицо и другие открытые части тела, которые насекомые жалят чаще всего.
Браслеты от укусов насекомых являются одним из наиболее удобных решений как для взрослых, так и для детей. Они водонепроницаемые и предназначены для ношения на запястье или лодыжке. Браслеты обладают длительным сроком действия - они постепенно выделяют аромат натуральных эфирных масел, образуя защитный барьер, отпугивающий насекомых.
Избегайте косметических средств с сильным запахом. Продукты со сладким ароматом, таким как запах ванили, цветов или сладких фруктов, могут привлекать насекомых, особенно пчел и ос.
Не оставляйте сладкие напитки на открытом воздухе без присмотра. Открытые сладкие напитки привлекают насекомых, поэтому их желательно хранить в герметичной посуде или закрывать сразу после употребления.
Чтобы летний отдых был приятным и безопасным, важно заранее к нему подготовиться и знать, как действовать в непредвиденных ситуациях. Клинический фармацевт Euroaptieka напоминает - если в месте укуса появилась сильная боль, сильный отек или симптомы аллергической реакции, надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Следует также обратить внимание на изменения самочувствия, такие как лихорадка или одышка, которые могут указывать на более серьезную реакцию.