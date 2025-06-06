Комар, пчела, слепень или мошка? Учимся отличать укусы по виду и ощущениям

Укусы этих насекомых могут быть опасны, ведь их яд содержит мощные вещества, способные вызывать тяжелые аллергические и даже опасные для жизни системные реакции - особенно у людей с аллергией на яд этих насекомых. Поведение каждого из этих видов немного отличается. Например, осы и шершни более агрессивные и могут ужалить несколько раз. Укус шершня особенно опасен и может вызвать сильную аллергическую реакцию, как и укус шмеля, но он не столь агрессивен. Пчелы обычно жалят только один раз, оставляя внутри жало, которое надо сразу удалить. Нормальной реакцией на укусы этих насекомых является небольшое покраснение, зуд, припухлость, болезненность в месте укуса, а в случае умеренной реакции характерен отек.