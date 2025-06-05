Летняя свежесть в тарелке: рецепт классического холодного супа
Когда температура за окном поднимается, горячие блюда отходят на второй план, уступая место прохладным и освежающим альтернативам. Одно из самых любимых летних блюд — холодный суп. Он утоляет жажду, насыщает, освежает и легко готовится. Ниже — классический рецепт холодного супа, знакомого многим с детства.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Свекла — 2–3 шт. среднего размера (можно просто взять банку маринованой свеклы)
- Огурцы — 2–3 шт.
- Яйца вареные — 3–4 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок
- Укроп и/или петрушка — 1 пучок
- Кефир или простокваша — 1 литр (можно заменить натуральным йогуртом или ряженкой)
- Минеральная или фильтрованная вода — 200 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Лимонный сок или уксус (по желанию) — для легкой кислинки
- Отварной картофель (по желанию) — 2–3 шт.
Приготовление:
Свеклу отварите до готовности (можно и запечь), остудите, очистите и натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Чтобы суп получился более насыщенного цвета, можно не сливать всю свекольную воду — остудите ее и добавьте к кефиру.
Нарежьте остальные ингредиенты: яйца, огурцы, картофель (если используете) и зелень.
Соберите суп: в большой миске смешайте свеклу, огурцы, яйца, зелень. Добавьте кефир и, при необходимости, немного минеральной воды для более жидкой консистенции. Посолите, поперчите, по вкусу добавьте лимонный сок или уксус.
Охладите: суп лучше всего подавать хорошо охлажденным. Оставьте его в холодильнике хотя бы на час.
Подача: подавайте с ложкой сметаны и отварным картофелем рядом или прямо в тарелке. Украсьте веточкой укропа и половинкой вареного яйца.
Советы:
- Можно заменить кефир на смесь йогурта и холодной воды.
- Вместо вареной свеклы можно использовать маринованную — получится чуть пикантнее.
- Лайтовая версия: без яиц и картофеля, только овощи и зелень.
- В веганском варианте используйте овсяный или соевый кефир.