Как приготовить чесночные сухарики дома: простой рецепт

Подготовьте хлеб. Нарежьте хлеб ломтиками, затем нарежьте их на кубики или полоски желаемого размера. Если хлеб свежий, подсушите его немного на воздухе или в духовке при низкой температуре, чтобы он лучше впитывал масло.