Рецепт домашнего безе: тающее во рту наслаждение
Безе – это легкий и воздушный десерт, который буквально тает во рту. Его можно подавать как самостоятельное угощение, использовать для украшения тортов или в качестве основы для других десертов, например, "Павловой". Чтобы безе получилось хрустящим снаружи и нежным внутри, важно соблюдать несколько правил. Давайте разберем, как приготовить классическое безе в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Яичные белки – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Соль – щепотка
- Лимонный сок или уксус – 0,5 ч. ложки (по желанию)
Пошаговый процесс приготовления:
Подготовка продуктов
Разделите яйца на белки и желтки. Для безе используются только белки. Белки должны быть свежими и комнатной температуры – так они лучше взбиваются. Желательно, чтобы в них не попало ни капли желтка, иначе масса не поднимется.
Взбивание белков
В миску насыпьте щепотку соли и начните взбивать белки миксером на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до средней, пока масса не станет белой и пенистой.
Добавление сахара
Когда белки начнут держать форму, начните понемногу добавлять сахар – буквально по 1 столовой ложке. Взбивайте массу до плотных пиков. По желанию можно добавить лимонный сок или уксус, чтобы белки лучше держали форму.
Формирование безе
Разогрейте духовку до 90–100°C. Противень застелите пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите на противень небольшие порции безе.
Выпекание
Выпекайте безе при низкой температуре 1,5–2 часа. Готовое безе должно быть сухим и легко отходить от бумаги. После выпекания оставьте их в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, чтобы они полностью остыли и высохли.
Советы:
- Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы безе не осело.
- Добавление лимонного сока помогает стабилизировать белки и делает массу более плотной.
- Можно добавить немного ванильного сахара для аромата.
Подача:
Готовое безе можно посыпать сахарной пудрой, подавать с ягодами или взбитыми сливками. Также их можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре до недели.