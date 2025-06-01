Рецепт домашнего безе: тающее во рту наслаждение
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Рецепт домашнего безе: тающее во рту наслаждение

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Безе – это легкий и воздушный десерт, который буквально тает во рту. Его можно подавать как самостоятельное угощение, использовать для украшения тортов или в качестве основы для других десертов, например, "Павловой". Чтобы безе получилось хрустящим снаружи и нежным внутри, важно соблюдать несколько правил. Давайте разберем, как приготовить классическое безе в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • Яичные белки – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Лимонный сок или уксус – 0,5 ч. ложки (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка продуктов

Разделите яйца на белки и желтки. Для безе используются только белки. Белки должны быть свежими и комнатной температуры – так они лучше взбиваются. Желательно, чтобы в них не попало ни капли желтка, иначе масса не поднимется.

Взбивание белков

В миску насыпьте щепотку соли и начните взбивать белки миксером на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до средней, пока масса не станет белой и пенистой.

Добавление сахара

Когда белки начнут держать форму, начните понемногу добавлять сахар – буквально по 1 столовой ложке. Взбивайте массу до плотных пиков. По желанию можно добавить лимонный сок или уксус, чтобы белки лучше держали форму.

Формирование безе

Разогрейте духовку до 90–100°C. Противень застелите пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите на противень небольшие порции безе.

Выпекание

Выпекайте безе при низкой температуре 1,5–2 часа. Готовое безе должно быть сухим и легко отходить от бумаги. После выпекания оставьте их в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, чтобы они полностью остыли и высохли.

Советы:

  • Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы безе не осело.
  • Добавление лимонного сока помогает стабилизировать белки и делает массу более плотной.
  • Можно добавить немного ванильного сахара для аромата.

Подача:

Готовое безе можно посыпать сахарной пудрой, подавать с ягодами или взбитыми сливками. Также их можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре до недели.

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