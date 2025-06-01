Как вырастить успешного ребенка: педагог объясняет, от чего родителям следует отказаться

Подростки часто подвержены влиянию сверстников, но и родители не всегда устойчивы к внешнему давлению. «Я часто вижу, как родители записывают детей на мероприятия только потому, что это делают другие. В результате у ребенка формируется типичное резюме, но не развивается чувство собственной идентичности», — подчеркивает педагог.