Как вырастить успешного ребенка: педагог объясняет, от чего родителям следует отказаться
Родители успешных детей в раннем возрасте никогда не делают четырех вещей, которые могут помешать развитию их ребенка.
Тео Вольф — педагог, специализирующийся на развитии целеполагания у молодежи — поделился с изданием CNBC, какие именно ошибки избегают семьи, воспитавшие по-настоящему успешных детей.
1. Они никогда не считают, что поступление в конкретный университет — единственный путь к счастливой жизни
Родители нередко сами выбирают за ребенка определенный вуз и начинают активно готовить его именно к нему. Однако специалист советует не зацикливаться на конкретном учебном заведении, а сосредоточиться на том, что действительно в ваших силах.
«Помогите ребенку развивать инициативность, умение планировать, критическое мышление, креативность и коммуникативные навыки — они пригодятся ему в любом месте», — объясняет Вольф. Поступление в университет — лишь приятный побочный эффект этих умений.
2. Они никогда не позволяют общественным тенденциям диктовать, что должен делать их ребенок
Подростки часто подвержены влиянию сверстников, но и родители не всегда устойчивы к внешнему давлению. «Я часто вижу, как родители записывают детей на мероприятия только потому, что это делают другие. В результате у ребенка формируется типичное резюме, но не развивается чувство собственной идентичности», — подчеркивает педагог.
Друзья важны, но ребенку необходимо также развивать внутреннюю самооценку. Родители могут помочь, направляя внимание ребенка на стоящие занятия и показывая личный пример.
3. Они никогда не решают проблемы за своих детей
Родители часто берут на себя трудные задачи или вмешиваются, чтобы защитить ребенка. «Иногда вмешательство действительно необходимо. Но перед тем как что-то делать, спросите себя — действительно ли вы должны это делать. Сложный момент может стать возможностью для ребенка научиться отстаивать себя», — отмечает Вольф.
Если решать за ребенка все проблемы, он не научится справляться с ними сам. Уверенность и самостоятельность формируются только через личный опыт.
4. Они никогда не ограждают детей от отказов и неудач
Отказы дают ребенку шанс стать сильнее и помогают переосмыслить происходящее. Это также готовит его к реальной жизни. Не оберегайте детей от попыток, которые могут привести к неудаче, — лучше научите их, как справляться с разочарованиями. После адаптации отказ перестает казаться пугающим.
По словам Вольфа, неудачи могут стать очень ценным источником уроков. Именно так дети развивают настойчивость и подготавливаются к успеху в будущем.