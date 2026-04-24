ФОТО: в Риге открылась выставка Auto 2026 - чем удивляет крупнейшее автомобильное событие в странах Балтии

В Риге открылась выставка Auto 2026 (24.04.2026)
С 24 по 26 апреля на Кипсале в Риге проходит крупнейшее автомобильное событие в странах Балтии – международная выставка автомобильной индустрии Auto 2026, которая поражает особенно широким спектром новинок и разнообразием моделей – от балтийских премьер до уникальных и тюнингованных машин.
Выставка объединяет три раздела: «Новые автомобили», в котором в этом году представлено небывалое количество новинок, «Автомеханика» – решения в области обслуживания и ремонта автомобилей, и Auto Exotica – впечатляющие автомобили для хобби и спорткары.
На экспозиции «Новые автомобили» представлены такие марки, как Audi, Volkswagen, Cupra, Škoda, Kia, Honda, Xpeng, Renault, Dacia, BYD, Nissan, MG, Great Wall Motors, Voyah, Dong Feng, M-Hero, Forthing, Subaru, Toyota, Lynk & Co, Chery, Omoda, Jaecoo и другие.
В обширной экспозиции «Автомеханика» можно ознакомиться с актуальными предложениями отрасли: автотовары, шины, средства для обслуживания, антикоррозийная обработка, оборудование и техника для автомагазинов, автомоек и сервисов. Представлен широкий спектр продукции и услуг от известных в отрасли компаний — Benefit, Josam, Standox, Radex Europe, Krown, Kurbads Detailing, Kurbads Logistics, Farkop LV, TSC Duals, EHRLE Car Wash, Rags, Ovoko, Drošas braukšanas skola, Ferdinand Bilstein, Uzladets LV и других.
Раздел «Auto Exotica» радует посетителей захватывающими хобби-автомобилями, отреставрированными машинами и необычными спортивными авто — каждый экспонат обещает уникальный опыт. Традиционно пройдет конкурс Auto Exotica Awards 2026 с награждением лучших экспонатов. В этом году посетителей ждет и особый сюрприз — необычный автомобиль из Италии, претендующий на рекорд Гиннесса. «Худая панда» из Италии — самый узкий в мире, работоспособный автомобиль: его ширина составляет всего 50 см! Несмотря на экстремальные размеры, он полностью пригоден для езды: оснащенный электроприводом, он развивает скорость до 15 км/ч и на одной зарядке может преодолеть 25 км. Эту необычную машину автомеханик Андреа Марацци изготовил своими руками за год.
Время работы выставки:
- 24-25 апреля 10.00–19.00;
- 26 апреля 10.00–17.00
Входные билеты:
- Взрослым – 12 EUR
- Студентам, школьникам, пенсионерам, лицам с инвалидностью – 8 EUR
- Семейный билет (2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) – 25 EUR. За каждого следующего ребенка – 3 EUR
Автостоянка – 5 EUR (до 4 часов), каждый следующий час + 2 EUR
25 и 26 апреля посетители смогут бесплатно пользоваться парковкой P3 (улица Матрожу), откуда каждые 5 минут будет курсировать автобус до выставки.