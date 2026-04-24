ФОТО: в Риге открылась выставка Auto 2026 - чем удивляет крупнейшее автомобильное событие в странах Балтии

Раздел «Auto Exotica» радует посетителей захватывающими хобби-автомобилями, отреставрированными машинами и необычными спортивными авто — каждый экспонат обещает уникальный опыт. Традиционно пройдет конкурс Auto Exotica Awards 2026 с награждением лучших экспонатов. В этом году посетителей ждет и особый сюрприз — необычный автомобиль из Италии, претендующий на рекорд Гиннесса. «Худая панда» из Италии — самый узкий в мире, работоспособный автомобиль: его ширина составляет всего 50 см! Несмотря на экстремальные размеры, он полностью пригоден для езды: оснащенный электроприводом, он развивает скорость до 15 км/ч и на одной зарядке может преодолеть 25 км. Эту необычную машину автомеханик Андреа Марацци изготовил своими руками за год.