Бесплатный праздник для всей семьи: в LIDO пройдет Весенний фестиваль с большой программой
В понедельник, 4 мая, в Центре отдыха LIDO пройдет Весенний фестиваль — масштабный праздник открытия сезона. Посетителей ждет большая бесплатная развлекательная программа для разных возрастов и интересов. Вести мероприятие будет харизматичный Роберто Мелони, а кульминацией фестиваля станет выступление группы Olas.
Самых маленьких посетителей порадуют маскоты LIDO и ходулист, а также возможность посетить мини-зоопарк LIDO. Любители адреналина смогут лично встретиться с пилотами дрифт-каров, сфотографироваться рядом с мощными машинами и узнать больше об этом виде спорта.
В течение всего дня будет работать современный KuKÜ tirgus с предложениями местных ремесленников и домашних производителей. Каждый сможет испытать удачу в «Колесе удачи» и лотерее, а также выиграть ценные призы от LIDO.
Параллельно до 18:00 будет проходить разнообразная сценическая программа. Выступят популярный итальянский певец Роберто Мелони, литовские уличные воркаутеры Project Mayhem и школа танца Dzirnas под руководством Агриса Данилевича. Также зрителей ждут выступление танцоров Ghetto Dance и научный театр от Zinātnes zona.
В завершение насыщенного дня в 17:15 на сцену выйдут главные артисты фестиваля — группа Olas. Дерзкий дуэт обещает энергично встретить весну танцевальными ритмами, заставив всех танцевать и подпевать.