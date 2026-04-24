Бывший комиссар ЕС Пиебалгс заявил, что Россия хуже энергетического кризиса

«Если мы смотрим на общий портфель, то нужно сказать, что гидроэлектростанции — это наше богатство, так было и будет. Теплоэлектроцентрали — это то, чем мы балансируем, солнечная энергия составляет значительную долю и, по сути, уже покрывает рынок, поэтому оснований для дополнительных инвестиций нет. Все существующие солнечные парки сейчас инвестируют в батареи. То, чего нам не хватает, — это ветер. В полноценном энергетическом портфеле», считает министр Каспарс Мелнис.