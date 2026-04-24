Бывший комиссар ЕС Пиебалгс заявил, что Россия хуже энергетического кризиса
О том, каковы перспективы, планы и реальная ситуация в энергетике Латвии, в программе TV24 «Naudas cena» дискутировали министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, бывший комиссар ЕС по энергетике, ныне представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс и председатель правления Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Что Латвии следует использовать? Андрис Пиебалгс отвечает: «Нам нужно максимально диверсифицировать электроэнергию. Это означает, что нам нужны батареи, нужно смотреть, что происходит с ветроэнергетикой и как согласовать ее развитие с нашими финансовыми возможностями».
Пиебалгс считает, что наибольшую угрозу представляет не кризис, а Россия.
«Мы знаем, что Россия массово уничтожает энергетическую инфраструктуру».
Поэтому, по мнению Пиебалгса, чем умнее и лучше эта инфраструктура будет защищена в стране, тем она будет стабильнее и безопаснее.
«Если мы смотрим на общий портфель, то нужно сказать, что гидроэлектростанции — это наше богатство, так было и будет. Теплоэлектроцентрали — это то, чем мы балансируем, солнечная энергия составляет значительную долю и, по сути, уже покрывает рынок, поэтому оснований для дополнительных инвестиций нет. Все существующие солнечные парки сейчас инвестируют в батареи. То, чего нам не хватает, — это ветер. В полноценном энергетическом портфеле», считает министр Каспарс Мелнис.
Улдис Барисс описывает сценарий того, что произойдет в случае суровой зимы. И решение довольно простое — будет использоваться газ.
«Газ — это то резервное топливо, которое мы можем подавать в больших объемах, поэтому в основном все производители тепла, которые перешли на щепу, обычно используют газ в периоды, когда на улице значительно холоднее. Газ и щепа на самом деле работают вместе».