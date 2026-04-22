Следующей зимой не замерзнем? Энергетики рассказали о ситуации с запасами газа на новый сезон в Латвии
По заказу энергетической компании Elenger танкер Arctic Aurora доставил газ в порт Клайпеды в Литве. Это часть объема, предназначенного для следующего отопительного сезона. Сжиженный природный газ (LNG) теперь будет перекачан на плавучий терминал Independence, откуда по газопроводной системе Литвы и Латвии поступит в Инчукалнское подземное газовое хранилище.
Газ поставила норвежская энергетическая компания Equinor. Судно Arctic Aurora было загружено на СПГ-терминале в Хаммерфесте в Норвегии 12 апреля этого года, и сейчас в порту Клайпеды разгружает почти 1 тераватт-час (ТВт·ч) сжиженного природного газа. Это соответствует примерно 12% от общего потребления природного газа в Латвии в 2025 году.
«Основную часть газа на следующий год в весенние месяцы мы будем поставлять судами из Норвегии и Соединенных Штатов в регион Финляндии и Балтии, используя как порт Инко в Финляндии, так и порт Клайпеды в Литве», — рассказал председатель правления Elenger Давис Скулте.
«Доступность газа хорошая, и поставки идут по плану — в Европу поступают достаточные объемы газа, и во всех странах началось заполнение хранилищ», - отметил он.
Первый груз газа Elenger на следующий сезон из США танкером Marvel Swallow прибыла в порт Инко в Финляндии в конце марта. Следующая поставка в порт Инко запланирована на май. В целом в весенние месяцы в порт Инко прибудут три СПГ-судна и два — в Клайпеду, а дополнительные поставки предусмотрены осенью.
