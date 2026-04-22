Следующей зимой не замерзнем? Энергетики рассказали о ситуации с запасами газа на новый сезон в Латвии

Первый груз газа Elenger на следующий сезон из США танкером Marvel Swallow прибыла в порт Инко в Финляндии в конце марта. Следующая поставка в порт Инко запланирована на май. В целом в весенние месяцы в порт Инко прибудут три СПГ-судна и два — в Клайпеду, а дополнительные поставки предусмотрены осенью.