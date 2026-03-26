Продающая в Латвии газ компания раскрыла, насколько подорожает голубое топливо из-за войны на Ближнем Востоке
Физического дефицита газа в Европе нет, однако потребителям следует готовиться к росту цен уже в ближайшие месяцы. Об этом рассказал rus.err.ee член правления эстонской Elenger Grupp AS Рауль Котов.
Трудный вопрос
Как пояснил один из руководителей Elenger (компания продает газ и в Латвии), перебои с поставками маловероятны. Все продавцы газа уже заключили договоры на поставки. В то же время давление на цены сохраняется из-за глобальной конкуренции за сжиженный природный газ. "Нехватка газа в Азии (куда шел СПГ из стран Персидского залива) поднимает цены на него и в Европе. Европа получает свой газ, но надо платить больше, чем раньше", — отметил Котов.
Дополнительным фактором остается необходимость заполнения газовых хранилищ после холодной зимы. Их уровень в Европе опустился до 25–30%, и компании вынуждены закупать газ заранее. По оценке Котова, сложно не заполнить газовые хранилища, а не прогадать с ценой. "Самый трудный вопрос — это цена газа. Если ты покупаешь газ сейчас, а должен продавать его зимой, и неясно, какая будет цена", — сказал он.
Как в 2022 году не будет?
Говоря о перспективах, бизнесмен отметил, что многое зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке. "Если ничего не будет меняться, цены на уровне 55–60 евро за мегаватт-час могут сохраниться. Если ситуация ухудшится, тогда действительно цены могут вырасти".
При этом повторения ценового шока 2022 года, по его оценке, ожидать не стоит. "Наши прогнозы показывают, что таких цен, как в 2022 году, не будет".
Тем не менее, конечным потребителям в Эстонии стоит готовиться к росту тарифов уже в ближайшее время. "После марта–апреля, когда цена еще фиксирована, я думаю, что цены вырастут", — сказал Котов, добавив, что рост может составить 20-30%. Очевидно, что и в Латвии надо готовится примерно к такому же росту цен.
В долгосрочной перспективе рынок может стабилизироваться. "Если смотреть прогнозы, через год цены могут быть на уровне 45–50 евро за мегаватт-час", — отметил Котов, добавив, что нормальной ценой он считает около 30 евро за мегаватт-час, и к такой цене рынок может вернуться весной 2028 года.