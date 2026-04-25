"На вызов выезжать будут": скорая и полиция не останутся без топлива из-за роста цен
Рост цен на топливо уже заставил правительство просчитывать кризисные сценарии, но в МВД уверяют: скорая, полиция и другие оперативные службы продолжат выезжать на вызовы, даже если расходы на горючее придется покрывать за счет дополнительных решений.
По словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, эта тема уже обсуждалась в правительстве, а также были обозначены возможные сценарии на случай, если возникнут проблемы с оплатой топлива.
«В первую очередь будут обеспечены оперативные службы», — подчеркнул министр, добавив, что, если высокие цены на нефть сохранятся, очевидно, придется искать дополнительное финансирование для обеспечения служб топливом.
«Правительство обеспечит непрерывную работу оперативных служб. Этот вопрос оценивался. Совершенно точно оперативные службы будут выезжать, и не будет аргумента, что невозможно выехать на вызов», — подчеркнул министр.
Как сообщалось, партнеры по коалиции договорились, что независимо от возможных сценариев развития событий необходимо заранее разработать потенциальные меры по смягчению последствий кризиса и определить возможности финансирования.
С учетом роста цен на энергоресурсы министерствам до 6 мая поручено определить потребности, возникшие под влиянием кризиса на Ближнем Востоке, и представить предложения по их решению в рамках существующего бюджета, а также оценить возможности сокращения функций. Министерству финансов, в свою очередь, поручено подготовить анализ выполнения налоговых поступлений.
В соответствии с изменениями на рынке топлива будут расставлены приоритеты для мер по снижению последствий подорожания горючего.