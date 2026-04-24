Стало известно, может ли закончиться авиатопливо в аэропортах Риги, Таллина и Вильнюса
Председатель правления предприятия "Таллиннский аэропорт" Рийво Тувике рассказал rus.err.ee, может ли закончиться авиатопливо в странах Балтии.
"Сейчас нехватка топлива в большей степени влияет на страны Западной Европы: Испанию, Великобританию и, возможно, Германию. Это связано с тем, что примерно половина авиационного топлива в Европе импортируется, и именно эти страны в наибольшей степени от него зависят", - сообщил Рийво Тувике.
По его словам, страны Балтии и Скандинавия больше зависят от местных нефтеперерабатывающих заводов, которые в основном используют норвежское топливо. Большинство аэропортов заключили долгосрочные договоры с поставщиками – например, в страны Балтии топливо поставляет литовский завод Orlen Lietuva.
"Я не вижу признаков того, что в ближайшее время в странах Балтии может закончиться топливо. Разумеется, ситуация волатильная и может измениться, но в этом году, по моей оценке, проблемы нехватки топлива не будет. Вопрос скорее в цене", - подчеркнул руководитель Таллинского аэропорта.
