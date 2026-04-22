Популярная у жителей Латвии авиакомпания отменяет десятки тысяч рейсов из-за топливного кризиса

Представители Lufthansa считают, что отмена этих рейсов позволит сэкономить свыше 40 тысяч тонн топлива. При этом эффективность авиакомпании, оцениваемая в доступных пассажиро-километрах (этот показатель равен числу доступных мест, умноженному на количество километров, пройденных транспортным средством), уменьшится менее чем на один процентный пункт. Этого, как утверждают в Lufthansa, удастся достичь за счет сокращения ближнемагистральных "нерентабельных маршрутов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя". Изменения затронут и шестой хаб компании - в Риме.