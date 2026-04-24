Выяснилось, что топливо в Латвии подорожало сильнее, чем в большинстве других стран ЕС

В марте 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в ЕС выросли на 12,9 % по сравнению с мартом 2025 года. Почти во всех странах ЕС также зафиксирован рост цен в годовом выражении. Наибольший рост отмечен в Германии (+19,8 %), Румынии (+19,6 %), Нидерландах (+18,8 %), Латвии (+18,5 %) и Австрии (+17,2 %). В Венгрии и Словении цены снизились на 2,7 % и 5,9 % соответственно по сравнению с мартом 2025 года, однако по сравнению с февралем 2026 года снижение было менее выраженным.