И хотели бы, да нельзя! Латвия не может снизить НДС на топливо - виноваты правила ЕС

Директива по НДС предусматривает, что государства-члены в основном должны применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Пониженные ставки НДС можно применять только к конкретным категориям товаров и услуг, которые четко определены, пояснили в МФ. В этот список входят, например, продукты питания, медикаменты, пассажирские перевозки, книги и в отдельных случаях определенные энергопродукты. Однако топливо для транспортных средств в этот список не включено, что означает отсутствие у государств-членов правовых оснований применять пониженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива.