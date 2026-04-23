И хотели бы, да нельзя! Латвия не может снизить НДС на топливо - виноваты правила ЕС
Министерство финансов Латвии предупреждает, что снижение НДС на топливо, обсуждаемое политиками, противоречит правилам ЕС и практически невыполнимо.
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо противоречило бы правилам Европейского союза (ЕС), заявили агентству LETA в Министерстве финансов (МФ), комментируя допущенную руководителем фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийсом Рокпелнисом возможность продвигать снижение ставки НДС на топливо.
В министерстве отметили, что разговоры о снижении ставки НДС на топливо в настоящее время больше напоминают политическую риторику, поскольку на практике Латвия не смогла бы реализовать такой шаг без конфликта с правилами ЕС.
МФ пояснило, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС, и его применение определяется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки НДС на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом снизить рост цен на топливо не зависят только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС регулируется едиными правилами.
Директива по НДС предусматривает, что государства-члены в основном должны применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Пониженные ставки НДС можно применять только к конкретным категориям товаров и услуг, которые четко определены, пояснили в МФ. В этот список входят, например, продукты питания, медикаменты, пассажирские перевозки, книги и в отдельных случаях определенные энергопродукты. Однако топливо для транспортных средств в этот список не включено, что означает отсутствие у государств-членов правовых оснований применять пониженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива.
МФ указывает, что Польша и Испания, реагируя на резкий рост цен, временно ввели пониженную ставку НДС на топливо, однако Европейская комиссия уже публично заявила, что такие решения не соответствуют действующей директиве по НДС, поскольку она не предусматривает возможности применения пониженной ставки НДС к поставкам топлива. В связи с этими решениями Европейская комиссия также запросила у соответствующих стран разъяснения.
Как уже сообщалось, Рокпелнис ранее заявил агентству LETA, что при необходимости не исключается возможность продвигать снижение ставки НДС на топливо.