Реновированная школа имени Наталии Драудзини
Рижское самоуправление завершило масштабные работы по реновации здания Рижской средней школы имени Наталии Драудзини на улице Бруниниеку, 24A. В школе ...
ФОТО: в центре Риги открыли школу после масштабной реновации - спортзал и бассейны изменились до неузнаваемости
Рижское самоуправление завершило масштабные работы по реновации здания Рижской средней школы имени Наталии Драудзини на улице Бруниниеку, 24A. В школе полностью обновлена часть спортивного комплекса и отремонтирована зона бассейнов.
«Поздравляю школу с масштабной реновацией спортивного комплекса и зоны бассейнов. Проведенные работы обеспечивают полностью обновленную, безопасную и современную спортивную инфраструктуру, которая соответствует как требованиям образовательного процесса, так и профессиональных спортивных занятий», — подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
В рамках проекта полностью обновлена часть школьного спортивного комплекса, чтобы создать современную, безопасную и функциональную среду для уроков спорта и соревнований. Полностью отремонтирован спортивный зал, предназначенный как для школьных занятий спортом, так и для соревнований по разным видам спорта. В зале предусмотрены акустические решения — отделка из акустического фибролита, новая система вентиляции и новое спортивное покрытие, подходящее для интенсивных нагрузок.
Также модернизировано спортивное оборудование: установлены основные и боковые баскетбольные корзины, шведские стенки, подъемная разделительная стена и электронное табло результатов.
В раздевалках, душевых и помещениях спортивной администрации проведена перепланировка в соответствии с современными требованиями к спортивной инфраструктуре. Обновлены и модернизированы раздевалки, душевые и санитарные узлы. Построены новые перегородки, выполнены работы по гидроизоляции, укладке плитки и устройству вентиляции. Отремонтированы и помещения спортивной администрации, чтобы обеспечить персоналу удобные условия работы.
В зоне бассейнов обновлены помещения спортивного бассейна размером 25 на 13,6 метра. Работы выполнены в соответствии с требованиями Латвийской федерации плавания и техническими условиями World Aquatics. В бассейне установлены современные системы фильтрации, циркуляции, химического дозирования и контроля качества воды. Также предусмотрена новая вентиляционная система, подходящая для поддержания микроклимата в зоне бассейнов.
Обновлен и детский бассейн размером 7,7 на 5 метров, предназначенный для обучения плаванию и безопасного освоения навыков. Там также установлено современное оборудование для очистки и дезинфекции воды.
В подвальном этаже построены новые раздевалки, душевые и технические помещения для бассейна, адаптированные к потоку посетителей и гигиеническим требованиям.