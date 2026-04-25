Перед бурей жителей Латвии призвали зарядить телефоны и подготовиться к возможным отключениям электричества

Готовясь к буре, Sadales tīkls также призывает жителей заранее зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других повседневно используемых смарт-устройств. Компания подчеркивает, что при сильном ветре находиться на улице небезопасно, особенно осторожными нужно быть рядом с воздушными линиями электропередачи и другими электроустановками. Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них висят деревья или ветви либо видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях нужно немедленно сообщать Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону для заявок о повреждениях 8404 или Государственной пожарно-спасательной службе по номеру 112.