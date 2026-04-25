Перед бурей жителей Латвии призвали зарядить телефоны и подготовиться к возможным отключениям электричества
Из-за надвигающейся бури энергетики и железная дорога Латвии переходят в режим повышенной готовности. Жителей предупреждают о возможных отключениях электричества, риске повреждений инфраструктуры и призывают заранее подготовиться — зарядить устройства и без необходимости не выходить на улицу.
Sadales tīkls объявил повышенную оперативную готовность к устранению повреждений. В случае повреждений электросети к работе готовы несколько сотен электромонтеров по всей Латвии, в усиленном режиме они будут работать и ночью.
Готовясь к буре, Sadales tīkls также призывает жителей заранее зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других повседневно используемых смарт-устройств. Компания подчеркивает, что при сильном ветре находиться на улице небезопасно, особенно осторожными нужно быть рядом с воздушными линиями электропередачи и другими электроустановками. Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них висят деревья или ветви либо видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях нужно немедленно сообщать Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону для заявок о повреждениях 8404 или Государственной пожарно-спасательной службе по номеру 112.
Если в собственности пропало электричество, первым шагом следует проверить защитные выключатели в домашней электросети — не отключились ли они. Нередко для восстановления электроснабжения достаточно просто включить выключатель. За актуальной ситуацией в электросети жителей призывают следить на цифровой карте отключений на сайте www.sadalestikls.lv, где собрана информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети.
Еще не зарегистрированные повреждения и замеченные на месте дефекты инфраструктуры жителей просят сообщать в разделе сайта Pieteikt bojājumu. В этом инструменте, доступном как на компьютере, так и на смарт-устройствах, можно добавить координаты места повреждения, что помогает быстрее его идентифицировать.
Sadales tīkls непрерывно следит за прогнозами метеорологов, траекторией перемещения ветра и ситуацией в электросети среднего напряжения. При обнаружении повреждений электроснабжение с помощью информационных технологических систем по возможности восстанавливается по другим линиям электропередачи еще до устранения самого повреждения. Тем временем оперативные бригады сразу начинают локализовать места повреждений и выполнять технические работы по восстановлению инфраструктуры. В случае более сложных и масштабных повреждений их устранение может занять больше времени.
Если повреждение произошло в электросети среднего напряжения, а клиент указал мобильный телефон или электронную почту для получения оперативной информации, примерно в течение 20 минут ему придет SMS или письмо об отключении по конкретному адресу.
В компании отмечают, что в ухудшившихся погодных условиях наиболее уязвимы неизолированные воздушные линии электропередачи, которые составляют 35% всей электросети Sadales tīkls. Оператор постепенно модернизирует линии, в том числе перестраивает их в подземные кабели и изолированные воздушные линии, формируя все более безопасную сеть. Ожидается, что к 2030 году доля изолированной электросети приблизится к 80%.
Также компания ежегодно очищает трассы воздушных линий электропередачи от потенциально опасных деревьев, кустов и ветвей, однако при сильных бурях на линии могут падать и крупные деревья, растущие за пределами трасс электролиний.
Latvijas dzelzceļš также сообщил в социальных сетях, что сотрудники компании уже находятся в готовности для ликвидации возможных повреждений. Компания призывает быть осторожными, оценивать необходимость поездок и с пониманием относиться к возможным задержкам поездов из-за вызванных ветром разрушений.
Как сообщалось, в воскресенье в Латвию придет холодный воздух, который сохранится и на следующей неделе. Кроме того, в воскресенье ожидаются разрушительный ветер и осадки, предупреждают синоптики.
Днем по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра: порывы достигнут 20-26 метров в секунду. Ожидаются дождь и снег, местами также град. При этом, начиная с запада страны, облаков станет меньше и выглянет солнце. В части Латвии образуется кратковременный снежный покров, температура воздуха в воскресенье не превысит +2…+8 градусов.
Ожидается, что во время воскресной бури будут ломаться деревья, возможны повреждения крыш и другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе. В воскресенье в Латвии возможны самые масштабные ветровые разрушения со времени бури 29 июля 2024 года, поэтому желательно отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение могут затруднять не только падающие деревья и ветви, но также снег и метель.