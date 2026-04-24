В воскресенье латвийцам советуют отменить поездки: надвигается самая разрушительная буря почти за два года
В воскресенье в Латвию придет холодный воздух, который сохранится и на следующей неделе. Кроме того, в воскресенье ожидаются разрушительный ветер и осадки, предупреждают синоптики.
В субботу, в день Большой толоки, небо будет преимущественно облачным, в течение дня во многих местах пройдет дождь. Утром осадков еще будет немного, сильнее дождь пойдет во второй половине дня и вечером. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным; ожидаются порывы до 12–17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7…+13 градусов.
В ночь на воскресенье в основном на побережье, а днем уже по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 20–26 метров в секунду. Пройдут дождь и снег, местами также град. Однако, начиная с запада страны, облаков станет меньше и выглянет солнце. В части Латвии образуется кратковременный снежный покров, температура воздуха в воскресенье не превысит +2…+8 градусов.
Ожидается, что во время воскресной бури будут ломаться деревья, возможны повреждения крыш и другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.
В воскресенье в Латвии возможны самые масштабные повреждения от ветра со времени бури 29 июля 2024 года, поэтому желательно отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение могут затруднить не только падающие деревья и ветки, но также снег и метель.
В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.
В середине следующей недели также сохранится холодная погода, временами ожидаются кратковременный дождь, снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, однако ночью местами столбик термометра все еще может опускаться ниже нуля.