В воскресенье латвийцам советуют отменить поездки: надвигается самая разрушительная буря почти за два года

В ночь на воскресенье в основном на побережье, а днем уже по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 20–26 метров в секунду. Пройдут дождь и снег, местами также град. Однако, начиная с запада страны, облаков станет меньше и выглянет солнце. В части Латвии образуется кратковременный снежный покров, температура воздуха в воскресенье не превысит +2…+8 градусов.