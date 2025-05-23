Май с характером марта: как адаптировать сад к холодной весне?

По наблюдениям агронома и микробиолога Юлии Вилцане, средняя температура воздуха в мае была примерно на пять градусов ниже нормы. И хотя в середине мая, наконец, пошли дожди, большая часть месяца прошла без осадков. Для растений это означает двойной стресс — они вынуждены бороться сразу и с холодом, и с засухой. «Это уже третья весна подряд, когда зимой практически нет снега, и это часто создает иллюзию, что садовые работы можно начинать раньше обычного. Но реальность такова, что весна прохладная, и по ночам возможны заморозки. Поэтому важно быть осторожными, критически оценивать ситуацию и тщательно продумывать, какие растения устойчивы к холоду и могут пережить переменчивые условия, а какие нуждаются в защите или пока должны подождать», — объясняет Юлия Вилцане.