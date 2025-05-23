Май с характером марта: как адаптировать сад к холодной весне?
Май этого года в Латвии больше напоминает запоздалый март, чем расцвет весны. Вместо теплых вечеров и солнечных дней зафиксированы рекорды холода. О том, как такой холодный и морозный май влияет на наши сады и как защитить растения от замерзания, рассказывают агроном, микробиолог и создательница Instagram-блога @daarzniece Юлия Вилцане и ландшафтный архитектор девелопера недвижимости Bonava Latvija Алисе Дамберга.
Весна, которая только притворяется весной
По наблюдениям агронома и микробиолога Юлии Вилцане, средняя температура воздуха в мае была примерно на пять градусов ниже нормы. И хотя в середине мая, наконец, пошли дожди, большая часть месяца прошла без осадков. Для растений это означает двойной стресс — они вынуждены бороться сразу и с холодом, и с засухой. «Это уже третья весна подряд, когда зимой практически нет снега, и это часто создает иллюзию, что садовые работы можно начинать раньше обычного. Но реальность такова, что весна прохладная, и по ночам возможны заморозки. Поэтому важно быть осторожными, критически оценивать ситуацию и тщательно продумывать, какие растения устойчивы к холоду и могут пережить переменчивые условия, а какие нуждаются в защите или пока должны подождать», — объясняет Юлия Вилцане.
Что сажать, а с чем повременить?
«Сад не сажают за один день — это постепенный процесс», — напоминает Юлия Вилцане, призывая соблюдать осторожность в садовых работах и подстраиваться под погодные условия. Сейчас особенно подходящее время для обустройства теплиц и посева ранних, холодостойких культур прямо в грядку — редиса, моркови, гороха, шпината. А вот теплолюбивым культурам, таким как кабачки и огурцы, нужно подождать более стабильной погоды. Юлия рекомендует внимательно следить за прогнозами погоды и начинать посадки только тогда, когда заморозки уже не предвидятся.
Также не стоит торопиться с озеленением балконов, отмечает ландшафтный архитектор компании Bonava Latvija Алисе Дамберга. «Для начала лучше выбрать более устойчивые пряные травы, например, зеленый лук, петрушку, шнитт-лук или базилик», — советует Алисе, добавляя, что такие растения легко адаптировать, а при резком понижении температуры — перенести в помещение, что и является основным преимуществом балконного и террасного садоводства.
«В балконных посадках большую роль играет и материал горшков: пластиковые горшки остывают быстрее, тогда как керамика дольше сохраняет тепло. Также важно не переливать растения, а поддерживать равномерную влажность, чтобы они не теряли силу», — поясняет специалист.
Как помочь растениям пережить неблагоприятные погодные условия?
Чтобы растения легче перенесли холодные ночи и заморозки, Юлия Вилцане предлагает использовать как креативные, так и проверенные решения. Одним из самых популярных и визуально привлекательных на сегодняшний день являются маленькие парники — ранее считавшиеся исключительно практичными, они снова в моде и сочетают в себе функциональность и эстетику. «Сейчас доступны прозрачные, эстетичные маленькие парники из поликарбоната или стекла, которые можно размещать как в саду, так и на балконе. Некоторые напоминают мини-теплицы, другие — изящные шкафчики для растений. Они защищают от холода и украшают пространство», — говорит Юлия.
А вот классические дымовые свечи в борьбе с заморозками вышли из моды. Их заменили средства на основе глицин-бетаина — побочного продукта производства сахара, который укрепляет клетки растений, повышая их устойчивость к температурному стрессу как в холод, так и в жару. Эффект от применения длится 2–3 недели.
Еще одним эффективным решением является агроволокно. «Агроволокно плотностью 30 г/м² способно значительно снизить риск, связанный с заморозками, при этом обеспечивая хорошую светопроницаемость и циркуляцию воздуха», — поясняет эксперт.
Есть ли плюсы у холодной весны?
У холодной весны есть и свои плюсы, подытоживает Алисе Дамберга: «Сирень, яблони и черемуха в этом году цветут гораздо дольше, чем обычно, и цветение весенних цветов также затянулось на недели. Высаживать тюльпаны сейчас уже поздно — это осенняя работа, но если есть возможность купить луковичные цветы в горшках, сейчас отличное время для создания весенних композиций из нарциссов, мускари и тюльпанов. Важно, чтобы композиция состояла из одинаково устойчивых к холоду растений, тогда она будет радовать глаз как можно дольше».