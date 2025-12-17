В Елгавском крае перезахоронят солдат Первой мировой войны

Рождественские бои стали одними из крупнейших и самых ожесточенных на территории Латвии в годы Первой мировой войны. Бои шли между частями 8-й немецкой и 12-й русской армий, в составе которых сражались восемь латышских стрелковых полков. Стрелкам без артиллерийской поддержки удалось прорвать немецкий фронт в районе Тирельского болота и пробиться через укрепления, дойдя до Ложметейкалнса. В этих боях погибло много стрелков, однако одновременно они укрепили национальное самосознание народа и подтвердили способность латышей отстаивать свои интересы с помощью военной силы.