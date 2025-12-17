В Елгавском крае перезахоронят солдат Первой мировой войны
В годовщину Рождественских боев — 10 января 2026 года — в 13:00 на братском кладбище Силениеки в волости Валгунде Елгавского края почтят память латышских стрелков, погибших в годы Первой мировой войны.
Солдат, павших более ста лет назад, перезахоронят на торжественной церемонии, которую проведет капеллан Национальных вооруженных сил.
В Елгавскую краевую думу поступило обращение от общества «Комитет по уходу за Братским кладбищем», в котором сообщается, что в ходе исследовательских работ в окрестностях Ложметейкалнса обнаружены останки 59 солдат; найденные при них предметы указывают и на принадлежность к подразделениям латышских стрелков.
Рождественские бои стали одними из крупнейших и самых ожесточенных на территории Латвии в годы Первой мировой войны. Бои шли между частями 8-й немецкой и 12-й русской армий, в составе которых сражались восемь латышских стрелковых полков. Стрелкам без артиллерийской поддержки удалось прорвать немецкий фронт в районе Тирельского болота и пробиться через укрепления, дойдя до Ложметейкалнса. В этих боях погибло много стрелков, однако одновременно они укрепили национальное самосознание народа и подтвердили способность латышей отстаивать свои интересы с помощью военной силы.