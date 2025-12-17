И хочется, и колется: в Сейме продолжают обсуждать демонтаж рельсов на восточной границе

Директор первого департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Улдис Микутс отметил, что, согласно анализу МИД, у Латвии нет международно-правовых обязательств по содержанию транзитной инфраструктуры. При этом он подчеркнул важность недопущения неравных правил - если транзит ограничивается для одной страны, он не должен сохраняться для других. Микутс подчеркнул, что позиция стран Балтии в этом вопросе имеет ключевое значение, поскольку региональная координация крайне важна и необходимо прийти к единому решению. По имеющейся информации, ни Эстония, ни Литва в настоящее время не намерены закрывать транзитные возможности, однако именно согласованность действий станет решающим фактором при принятии Латвией национального решения. МИД активно взаимодействует со странами Центральной Азии, поэтому логистика и транспорт являются одними из приоритетов внешнеполитического ведомства, добавил Микутс. По его словам, в этой связи министерство заинтересовано в возможном привлечении грузопотоков в латвийские порты и этот фактор также учитывается другими странами Балтии.