Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сколь бы странными не казались идеи посещающие вашу, а также окрестные головы, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.
Телец
Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно...
Близнецы
Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
Рак
Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование будет известно только тогда, когда делать и то и другое будет уже поздно.
Лев
Сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли - зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.
Дева
Сегодня вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль попереставлять мебель. Не надо!!!
Весы
Сегодня вам, скорее всего, придется делать вид, что вы понимаете все происходящее, и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить, поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.
Скорпион
Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.
Стрелец
Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.
Козерог
Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.
Водолей
Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся.
Рыбы
Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.