Панакота: нежный итальянский десерт с ванильным ароматом
Панакота — это классика итальянской кухни, которая давно завоевала сердца сладкоежек по всему миру. Ее название переводится как «вареные сливки», и именно благодаря сочетанию сливок, ванили и желирующего агента она получается такой шелковистой и тающей во рту. Несмотря на ресторанную репутацию, приготовить панакоту в домашних условиях несложно — главное, соблюдать пропорции.
Ингредиенты на 4 порции:
- Сливки (жирность 30–35%) — 500 мл
- Сахар — 70 г
- Ванильный экстракт — 1 ч. л. (или 1 стручок ванили)
- Желатин — 8 г (или 4 листа)
- Молоко — 100 мл (по желанию, можно заменить частью сливок)
Как готовить:
Подготовьте желатин. Если используете порошковый желатин, замочите его в 2–3 ст. л. холодной воды и дайте набухнуть. Если используете листовой, замочите в холодной воде на 5–10 минут, затем отожмите.
Нагрейте сливки. В кастрюле соедините сливки, сахар и ваниль. Если используете стручок ванили, разрежьте его, выскоблите семена и добавьте вместе со стручком. Осторожно нагрейте смесь до появления первых пузырьков (не доводите до кипения), чтобы сахар растворился.
Введите желатин. Снимите сливочную смесь с огня и добавьте подготовленный желатин. Хорошо перемешайте, чтобы желатин полностью растворился.
Разлейте по формочкам. Процедите смесь через сито (особенно если использовали стручок ванили) и разлейте по формочкам или креманкам. Остудите до комнатной температуры, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.
Подача:
Панакоту можно подавать прямо в стаканчиках или вынимать из формочек, опустив их на секунду в горячую воду и перевернув на тарелку.
Отлично сочетается с:
- свежими ягодами
- фруктовыми соусами (малина, манго, клубника)
- карамелью или растопленным шоколадом
- мятой, лимонной цедрой, орехами
Советы:
- Чтобы десерт был максимально нежным, не перегревайте сливки и не увеличивайте количество желатина.
- Для легкого варианта можно заменить часть сливок на йогурт или молоко.
- Панакота прекрасно хранится в холодильнике 2–3 дня.