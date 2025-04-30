"6 против 1": эффективный способ покупать продукты, который сэкономит деньги, время и улучшит качество жизни
Ходить по магазину и закупаться продуктами может быть утомительно и дорого. Но это можно оставить в прошлом! Появился новый метод, который поможет сэкономить и деньги, и время, а заодно улучшить качество жизни.
Метод, разработанный шеф-поваром Уиллом Колменом, стал настоящей сенсацией. Колмен был крайне недоволен тем, сколько времени тратит в магазинах, как много еды выбрасывается впустую, и как трудно соблюдать бюджет при покупках. В ответ на это он разработал метод под названием «6 против 1» (6 to 1), который помогает спланировать питание на всю неделю.
Что такое метод «6 против 1»?
Суть метода — ходить в супермаркет один раз в неделю (или дважды, если семья большая) и закупать все необходимое на неделю. Но что именно покупать? По Колмену, нужно:
- 6 разных овощей;
- 5 фруктов;
- 4 источника белка;
- 3 продукта с содержанием углеводов;
- 2 соуса или намазки;
- и 1 лакомство для себя.
Список можно адаптировать под индивидуальные диетические потребности.
Как применять метод на практике?
Существует несколько способов внедрить «6 против 1» в свою жизнь. Можно заранее продумать, какие овощи и источники белка лучше сочетаются между собой. А можно просто пойти в магазин и выбрать самые свежие продукты на месте.
Например, если в эту неделю в магазине хорошие листовые салаты — добавьте к ним редис и морковь. Из них легко приготовить вкусные и свежие салаты, которые хорошо сочетаются с курицей. Также зеленая фасоль, спаржа и капуста отлично подойдут в качестве гарнира к куриным блюдам.
Яйца — отличный вариант для завтраков, особенно в сочетании с салатами или булочками. Макароны можно использовать как универсальную основу для разных блюд, добавляя к ним соусы. Хумус — это и вкус, и белок в одном, к тому же в него удобно макать свежие овощи.
Пример продуктовой корзины по методу «6 против 1»:
- 6 овощей: листовой салат, морковь, огурцы, паприка, брокколи, цветная капуста;
- 5 фруктов: замороженные ягоды, груши, томаты, яблоки, ананас;
- 4 источника белка: куриная грудка, греческий йогурт, тофу, рыба;
- 3 углеводистых продукта: киноа, рис, макароны;
- 2 соуса/намазки: сладкий чили-соус и сливочный сыр;
- 1 лакомство: плитка шоколада.
Что можно приготовить:
- Смузи из замороженных ягод с греческим йогуртом;
- Жареная курица с брокколи и паприкой, с рисом и сладким чили-соусом;
- Салат из салатных листьев, томатов, огурцов и паприки;
- Рыба с киноа и запеченными брокколи или цветной капустой, с салатом из овощей;
- Макароны с приготовленными на пару брокколи и паприкой;
- Закуски: нарезанные груши, яблоки, ананас.
Колмен отмечает, что объемы покупок нужно подстраивать под размер семьи. Например, для семьи из четырех человек может понадобиться два пакета куриной грудки. Также, зная, какие продукты уже есть дома, легче определить, чего не хватает для приготовления сбалансированных блюд.
@chefwillco If you’re looking to save time and money on your groceries, give this method a try. Will you be using this method to survive grocery shopping? #fyp #forbeginners #healthy #adulting #tips #groceryshopping #hauls #howto #cooking #budget #nyc #budgetmeals #comewithme #Vlog #traderjoes #highprotein ♬ original sound - Chef Will Coleman
Почему это выгодно?
Шеф-повар подчеркивает: овощи стоят гораздо дешевле, чем готовые переработанные продукты. Метод помогает избежать импульсивных покупок — вы заранее знаете, что брать, и используете только уже купленные продукты. Кроме того, благодаря акценту на овощи и фрукты, рацион становится полезнее, а сам Колмен отмечает, что стал чувствовать себя гораздо энергичнее.
«Многие люди пишут мне, что открыли для себя новые вкусы, — делится Колмен, рассказывая об отзывах пользователей соцсетей. — Они перестали есть одно и то же каждый день. Да, они покупают всего шесть овощей на неделю, но каждый раз готовят что-то новое — на ужин, обед или завтрак», — сообщает ABC News.
Неудивительно, что метод стал таким популярным: он упрощает покупки, задает четкую структуру и при этом оставляет простор для кулинарного творчества. Колмен также подчеркивает, что не обязательно брать только свежие продукты — подойдут и замороженные овощи, и консервированные фрукты. Новичкам он советует начать с простых рецептов, а вдохновение можно найти, например, в его TikTok.