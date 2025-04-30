"6 против 1": эффективный способ покупать продукты, который сэкономит деньги, время и улучшит качество жизни

«Многие люди пишут мне, что открыли для себя новые вкусы, — делится Колмен, рассказывая об отзывах пользователей соцсетей. — Они перестали есть одно и то же каждый день. Да, они покупают всего шесть овощей на неделю, но каждый раз готовят что-то новое — на ужин, обед или завтрак», — сообщает ABC News.