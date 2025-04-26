Запеченный лосось с лимоном и травами: просто и изысканно

Обжарьте на сковороде. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите лосося кожей вниз (если кожа есть) и жарьте 3–4 минуты, не двигая. Переверните и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы середина осталась сочной. Не передержите — лосось не любит долгой термической обработки.