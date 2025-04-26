Запеченный лосось с лимоном и травами: просто и изысканно
Лосось — рыба, которую сложно испортить, но хочется приготовить так, чтобы он был особенно сочным и ароматным. Предлагаем классический рецепт, который подойдет и для повседневного ужина, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Стейки или филе лосося — 2–4 кусочка
- Лимон — 1 штука
- Оливковое масло — 2–3 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежий или сушеный тимьян (можно розмарин) — по желанию
- Зубчик чеснока — 1–2 шт. (по желанию)
Способ приготовления:
Подготовьте рыбу. Промойте стейки или филе лосося под холодной водой и аккуратно обсушите бумажным полотенцем. Если есть косточки — удалите их.
Маринуйте. Сбрызните рыбу соком половины лимона, полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите, добавьте веточку тимьяна или розмарина, по желанию измельченный чеснок. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.
Обжарьте на сковороде. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите лосося кожей вниз (если кожа есть) и жарьте 3–4 минуты, не двигая. Переверните и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы середина осталась сочной. Не передержите — лосось не любит долгой термической обработки.
Или:
Запеките в духовке. Переложите маринованное филе в форму для запекания. Можно сверху положить несколько кружочков лимона и веточку тимьяна. Запекайте при 180°C 12–15 минут (зависит от толщины куска).
Подавайте лосося с легким гарниром — свежим салатом, овощами на пару или картофельным пюре. Украсьте свежей зеленью и ломтиком лимона. Можно добавить немного соуса — например, сливочного с укропом или просто каплю оливкового масла.
Советы:
- Не пересушите лосося: он должен остаться сочным внутри.
- Отлично сочетается с белым вином или бокалом прохладной воды с лимоном.
- К этому рецепту можно добавить соевый соус или мед для азиатской нотки — просто смешайте их с маслом и лимоном в маринаде.