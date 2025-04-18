"С миру по нитке - молодому специалисту опыт": как найти работу после окончания учебы
Полезный и хорошо оплачиваемый опыт первой работы — мечта многих молодых людей, но на сегодняшнем конкурентном рынке труда даже на должности начального уровня часто требуют нескольких лет практического опыта. В связи с этим возникает важный вопрос: как молодые люди могут шаг за шагом подготовиться к выходу на рынок труда и на какой опыт они могут ссылаться, если у них еще нет постоянного опыта работы?
1. Не стоит недооценивать возможности стажировки
Как во время летних каникул, так и в рамках учебы стажировки дают больше, чем просто запись в резюме — они дают возможность познакомиться с рабочей средой и помогают развить не только практические навыки, но и уверенность в себе, что является важным навыком при знакомстве с потенциальными работодателями.
«Есть один секрет, который помогает выделиться и высоко ценится у работодателей — это открытость новому опыту и желание учиться, что важнее полной готовности к новой работе. Всему остальному можно научиться в процессе», — говорит Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами Workis.
2. Не бойтесь проявлять инициативу и создавать возможности
Ждать появления идеальной вакансии — не единственное решение. Проявление инициативы и обращение в компании, даже если на данный момент у них нет вакансий, показывает мотивацию и заинтересованность кандидата.
Приобретение опыта на раннем этапе карьеры зачастую означает готовность принимать возможности, которые не приносят мгновенного финансового вознаграждения. Однако энергия, время и любопытство, вложенные в процесс обучения, часто являются первым и самым важным капиталом для большинства молодых людей.
3. Временная работа как первый опыт работы
Временная работа также может служить хорошей отправной точкой, поскольку, с одной стороны, она не требует предварительного опыта, но с другой стороны, является явным свидетельством надежности и адаптивности. Временный опыт работы может дать ценную информацию об отрасли, а приобретенные навыки остаются полезными даже после окончания контракта. Более того, возможность работать на разных работодателей без долгосрочных обязательств позволяет познакомиться с разными правилами, культурой работы и стилями управления. Кроме того, такой опыт позволяет получать дополнительный доход в процессе обучения.
«Работодатели также ценят опыт временной работы, поскольку он демонстрирует способность следовать правилам, выполнять задания и достигать целей, даже если это кратковременная занятость», — говорит Байба Розентале.
4. Не существует универсальной формулы саморазвития
Существует бесчисленное множество способов роста: от подготовительных программ перед началом обучения в университете до участия в мастер-классах, курсах и других форматах совершенствования знаний. Для потенциальных работодателей дополнительный опыт — это «зеленый флаг» — признак того, что молодой человек не ограничивается минимумом, а активно ищет возможности развиваться, бросать себе вызов и делать больше, чем от него ожидают.
5. Опыт, полученный в ГАЗ (Государственное агентство занятости) или волонтерской работе
Участие в проектах ГАЗ или волонтерских мероприятиях помогают развивать ценные навыки — от командной работы и общения до решения проблем и лидерства, — которые пригодятся в любой отрасли. Не менее важно и то, что такой опыт отражает инициативность, эмпатию и чувство ответственности — качества, которые многие работодатели считают показателями будущего потенциала.
«Будь то стажировка, временная работа, волонтерская работа или участие в программе совершенствования знаний, каждый опыт важен. Не существует такого понятия, как бесполезный опыт, потому что каждая ситуация может послужить уроком, который поможет развить навыки и более четко двигаться к долгосрочным целям», — отмечает Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами Workis.
Workis - это инновационная платформа для временного трудоустройства, которая объединяет компании, ищущие временных работников, с людьми, которые хотят быстро найти гибкие возможности работы. Работодатели, использующие Workis, зачастую заполняют вакансии менее чем за 24 часа, при этом работникам предоставляются все социальные гарантии - от временных трудовых договоров до еженедельных выплат заработной платы. Платформа в основном предлагает вакансии в сфере логистики, розничной торговли, производства и предоставления услуг.