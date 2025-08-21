Родителям станет проще получить пособие при рождении ребенка в Риге: ключевые изменения
20 августа на заседании Рижской думы были утверждены поправки в правила «О пособиях в рамках добровольной инициативы в самоуправлении Рижского государственного города». Они предусматривают изменения в условиях предоставления пособия родителям новорождённых в столице Латвии.
Что изменилось:
-
Отменено требование о 12 месяцах декларирования до рождения ребёнка. Теперь пособие смогут получить и те родители, чьё декларированное место жительства в Риге не было зарегистрировано как минимум за год до рождения ребёнка. Ранее это условие было обязательным.
-
Сдвинут срок декларирования. Раньше предусматривалось, что для получения пособия родители должны быть задекларированы в Риге не позднее 1 июля этого года. Теперь этот срок перенесён на 1 июня. Это значит, что семьи, у которых дети родились с 1 июня по 1 июля и которые ранее не имели права на пособие, теперь смогут его получить. Эти изменения расширяют возможности поддержки и обеспечивают более справедливый подход для семей, которые зарегистрировались в Риге незадолго до рождения ребёнка.
-
Сохраняются исключения из 12-месячного требования. Оно не применяется, если речь идёт о близнецах, а также в случае их экстремально или очень раннего преждевременного рождения (менее 32 недель беременности). Если срок декларирования родителей меньше 12 месяцев, размер пособия устанавливается согласно нормативу, действовавшему на момент рождения ребёнка. Если ни один из родителей близнецов не был зарегистрирован в Риге хотя бы 12 месяцев, семья всё равно сможет получить все полагающиеся выплаты: сейчас — 150 евро на каждого ребёнка, а с 1 января следующего года — 450 евро за каждого новорождённого, а также все государственные пособия.
Рижское самоуправление оказывает целевую и разнообразную поддержку семьям с детьми, не ограничиваясь только пособием на новорождённых. Например, в этом году стартовала программа «При рождении ребёнка», в рамках которой Рига финансирует бесплатную эмоциональную и информационную помощь 500 семьям.
Пособие при рождении ребёнка является добровольной инициативой самоуправления и направлено на обеспечение базовых потребностей семьи после появления ребёнка, а также на стимулирование рождаемости в Риге.