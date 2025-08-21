Родителям станет проще получить пособие при рождении ребенка в Риге: ключевые изменения

Отменено требование о 12 месяцах декларирования до рождения ребёнка. Теперь пособие смогут получить и те родители, чьё декларированное место жительства в Риге не было зарегистрировано как минимум за год до рождения ребёнка. Ранее это условие было обязательным.

Сдвинут срок декларирования. Раньше предусматривалось, что для получения пособия родители должны быть задекларированы в Риге не позднее 1 июля этого года. Теперь этот срок перенесён на 1 июня. Это значит, что семьи, у которых дети родились с 1 июня по 1 июля и которые ранее не имели права на пособие, теперь смогут его получить. Эти изменения расширяют возможности поддержки и обеспечивают более справедливый подход для семей, которые зарегистрировались в Риге незадолго до рождения ребёнка.