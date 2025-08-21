Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
Телец
Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.
Близнецы
Сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем (это тот, который метет все без разбора и в диких количествах). В ваших же интересах будет, если вас не выпустят из дома.
Рак
Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.
Лев
Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться, это ненадолго.
Дева
Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.
Весы
Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.
Скорпион
Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
Стрелец
Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
Козерог
Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.
Водолей
Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
Рыбы
Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.