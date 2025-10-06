СПА, аквапарк и кинотеатр: чего не хватает для полноценной жизни в Елгаве
Жители Елгавы мечтают о зелёных парках, ухоженных дорожках и современной инфраструктуре, но больше всего — о собственном кинотеатре и аквапарке со СПА. Несмотря на десятилетия обсуждений и несколько нереализованных проектов, «большой экран» так и остаётся несбывшейся мечтой города, где история кино началась ещё в XIX веке.
Как сообщает общество Jelgavas attīstībai (Для развития Елгавы), жители Елгавы хотели бы видеть в будущем ухоженную среду — пешеходные дорожки, более зелёный центр, больше деревьев и семейных мероприятий; спортивные и игровые площадки; семейный развлекательный центр со СПА, аквапарком и кинотеатром, а также развитую инфраструктуру в парках — тропы, велодорожки и смотровые башни.
О кинотеатре и аквапарке с СПА жители Елгавы говорят уже много лет. Последним оплотом кино в Елгаве был кинотеатр «Кино 19», который находился на факультете сельскохозяйственных инженеров Латвийского университета сельского хозяйства (ныне — Латвийский университет биологических наук и технологий) и был закрыт в 2006 году. С тех пор время от времени показы фильмов проходят в Доме культуры Елгавы, но жители неоднократно выражали желание иметь в городе именно кинотеатр, сообщает Jelgavniekiem.lv.
Луч надежды на реализацию этого желания появился около девяти лет назад, когда обсуждалось создание многофункционального центра у железнодорожного вокзала Елгавы, объединяющего рынок, автовокзал и развлекательный центр с кинотеатром. В настоящее время введено в эксплуатацию долгожданное новое здание рынка, однако планы по созданию кинотеатра рядом с ним пока отложены на неопределённое будущее.
Следующая надежда на кинотеатр возникла в 2020 году, когда владелец торгового центра Pilsētas pasāža компания Marno J объявила о желании провести реконструкцию всего центра и пристроить к зданию пристройку, в которой также должен был разместиться кинотеатр. Реконструкция была проведена, но строительство пристройки пока не реализовано, поэтому кинотеатр остаётся несбывшейся мечтой.
Истоки кино в Елгаве можно датировать концом XIX века, когда горожане могли смотреть так называемые «туманные картинки» — цветные диапозитивы или миниатюры, нарисованные на стекле, проецируемые на экран. Первый настоящий фильм «Прибытие поезда на станцию» был показан в Елгаве в начале XX века, а вскоре на рыночных площадях появились «кинобудки», где можно было посмотреть несколько фильмов. Первый серьёзный кинотеатр в Елгаве был основан в начале XX века — кинотеатр The Imperial Bio открылся в 1910 году.
В 1920–1930-х годах в Елгаве можно было посмотреть фильмы в нескольких кинотеатрах, таких как Apollo, Gaisma, Kristāls, Kazino, Modern, однако они не могли конкурировать с грандиозным Pils teātris. К сожалению, жизнь этого великолепного кинотеатра была недолгой — уже около 1940 года в этом здании был устроен спортивный зал Елгавской сельскохозяйственной академии. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, и после войны Pils teātris так и не был восстановлен.