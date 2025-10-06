СПА, аквапарк и кинотеатр: чего не хватает для полноценной жизни в Елгаве

В 1920–1930-х годах в Елгаве можно было посмотреть фильмы в нескольких кинотеатрах, таких как Apollo, Gaisma, Kristāls, Kazino, Modern, однако они не могли конкурировать с грандиозным Pils teātris. К сожалению, жизнь этого великолепного кинотеатра была недолгой — уже около 1940 года в этом здании был устроен спортивный зал Елгавской сельскохозяйственной академии. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, и после войны Pils teātris так и не был восстановлен.