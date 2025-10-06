Направлявшийся в сектор Газа на корабле "Флотилии свободы" литовец депортирован из Израиля
Литовский активист Александрас Чихловскис, задержанный Израилем при перехвате гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу, депортирован из страны.
«По информации МИД, гражданин Литовской Республики депортирован из Израиля и направляется чартерным рейсом в Грецию», — говорится в комментарии МИД, переданном агентству BNS в понедельник. Мужчина находился на одном из 45 судов флотилии Global Sumud Flotilla, направлявшихся в сектор Газа. На них добровольцы, по их словам, перевозили гуманитарную помощь. Как сообщало агентство BNS, министерство предупредило его о потенциальных рисках.
По данным МИД, в пятницу в тюрьме с Чихловскисом встретился консул посольства Литвы в Израиле, который подтвердил, что литовец чувствует себя хорошо, просто устал. Активист, в свою очередь, сообщил консулу, что подписал согласие на депортацию.
Как сообщало агентство BNS, в понедельник Израиль объявил о депортации 171 активиста, задержанного при перехвате направлявшейся в Газу гуманитарной флотилии. МИД Израиля в публикации в социальной сети X сообщил, что «сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован ещё 171 провокатор с флотилии Hamas-Sumud, включая Грету Тунберг».
Несколько недель назад различные правозащитные организации обратились к руководству Литвы с призывом защитить Чихловскиса и его гуманитарную миссию. Они также потребовали оказать всю возможную помощь литовским и другим пассажирам флотилии в случае применения Израилем силы или других незаконных мер против судов. В этой связи у здания МИД Литвы собралось несколько десятков протестующих.