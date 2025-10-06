Такого не было 25 лет: благодаря дождливой погоде в латвийских лесах установлен рекорд
Благодаря прохладной и дождливой погоде этим летом, в период повышенной пожарной опасности в лесах был зафиксирован исторически самый низкий показатель числа лесных пожаров на территориях государственных лесов с момента основания предприятия Latvijas valsts meži (LVM). В этом году в государственных лесах выгорела наименьшая площадь за последние 25 лет.
Всего в 2025 году в государственных лесах Латвии было ликвидировано 66 лесных пожаров, а площадь, охваченная огнем, составила 17,67 гектара. Как и прежде, основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор — неосторожное или умышленное обращение с огнем.
В лесах LVM в этом году потушено девять пожаров, площадь каждого из которых превышала один гектар. Крупнейший из них произошел 12 мая в Южной Курземе, где огонь охватил территорию площадью 2,14 гектара. Средняя площадь остальных пожаров составила 0,1 гектара.
Статистика лесных пожаров этого года является второй по низкому уровню в стране за последние 20 лет. Меньше всего пожаров было зарегистрировано в 2012 году, когда в Латвии было потушено 162 лесных возгорания.
С 6 октября Государственная лесная служба отменяет режим повышенной пожарной опасности в лесах, который действовал по всей стране с 1 мая. В целом в 2025 году зарегистрировано и ликвидировано 199 лесных пожаров, площадь возгораний составила 73 гектара.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские власти хотят отбить у Европы традиционный вид топлива - дрова.