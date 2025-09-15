Кто в лес, кто по дрова: латвийские власти хотят отбить у Европы традиционный вид топлива

"Мы не можем согласиться с целью по снижению выбросов на 90%, поскольку остаются серьезные вопросы. Одним из приоритетов Латвии является сохранение статуса экологически чистого топлива для щепы и дров — более 60% топлива, используемого для отопления, составляет зеленая биомасса. В условиях Балтии это критически важный ресурс с точки зрения энергетической безопасности, независимости и затрат. Мы ожидаем реалистичную, основанную на расчетах оценку от Европейской комиссии по достижению уже принятых, но очень амбициозных целей на 2030 год (сокращение на 55%). Эти цели не учитывают разные условия стран-членов и геополитические вызовы", — заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.