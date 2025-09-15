Кто в лес, кто по дрова: латвийские власти хотят отбить у Европы традиционный вид топлива
18 сентября на заседании Совета министров окружающей среды Европейского Союза будет рассмотрен проект поправок к Европейскому климатическому закону. Латвия выступает против поправок, полагая, что в них недостаточно учтены национальные интересы.
Как сообщает Министерство климата и энергетики, Латвия не поддерживает предложение Европейской комиссии сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с 1990 годом, поскольку документ не отражает реалии и потребности страны. Хотя Латвия положительно оценивает компромиссный текст, предложенный председательством, включающий ряд латвийских предложений, поддержка возможна только в том случае, если в итоговом варианте будут полностью сохранены достигнутые договоренности, отражающие интересы Латвии, а также устранены оставшиеся неясности.
Особое внимание Латвия уделяет необходимости сохранить роль биомассы в структуре возобновляемых источников энергии, учесть долю органических почв как специфический фактор при достижении целей в секторе землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства, а также минимизировать риски для продовольственного производства и обеспечения поставок.
"Мы не можем согласиться с целью по снижению выбросов на 90%, поскольку остаются серьезные вопросы. Одним из приоритетов Латвии является сохранение статуса экологически чистого топлива для щепы и дров — более 60% топлива, используемого для отопления, составляет зеленая биомасса. В условиях Балтии это критически важный ресурс с точки зрения энергетической безопасности, независимости и затрат. Мы ожидаем реалистичную, основанную на расчетах оценку от Европейской комиссии по достижению уже принятых, но очень амбициозных целей на 2030 год (сокращение на 55%). Эти цели не учитывают разные условия стран-членов и геополитические вызовы", — заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.
Кроме того, Латвия подчеркивает, что при учете сложной геополитической ситуации Европейский климатический закон и его применение должны учитывать возможности стран сокращать выбросы парниковых газов, а также влияние на конкурентоспособность и экономическое развитие. Важно обеспечить, чтобы ссылка на геополитику действительно означала большую гибкость для стран, чьи возможности выполнить цели ограничены необходимостью укреплять оборону, безопасность и энергетическую независимость.
В целом, для Латвии как страны, богатой устойчивыми ресурсами, климатическая политика ЕС является благоприятной, поскольку способствует снижению зависимости от импорта ископаемых ресурсов. В то же время Латвия до сих пор не получила четкого предложения от Европейской комиссии о том, как цель по сокращению выбросов будет распределена между странами ЕС и отдельными отраслями экономики, а также по вопросу о возможном привлечении дополнительных финансовых инструментов из бюджета ЕС для достижения этой цели.
"Например, Латвия — по своей сути зеленая страна: лесной сектор покрывает более половины территории, а сельское хозяйство играет ключевую роль в производстве и экспорте продуктов питания. Поэтому необходим гибкий подход к достижению климатических целей. Также следует уменьшить административную нагрузку при учете выбросов и четко определить, каким образом в этом процессе будут использоваться финансовые инструменты ЕС", - указывает министерство.
