Закрыли заводы ради снижения выбросов? Европа перевыполнила свои климатические цели
По данным издания Financial Times, Европейский союз вплотную приблизился к достижению климатических целей, поставленных на 2030 год, что дает политический козырь Брюсселю на фоне нарастающих призывов ослабить климатическую повестку.
Как пишет rus.err.ee, расчеты, которые Европейская комиссия опубликует на этой неделе, свидетельствуют о том, что ЕС в целом достигнет к 2030 году своих целей по сокращению выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Но последний прогноз указывает на то, что выбросы сократятся на 54%.
По оценке FT, это даст политический козырь Брюсселю на фоне нарастающих призывов ослабить климатическую повестку в ситуации, когда европейская экономика пострадала от целой серии кризисов - начиная с пандемии коронавируса и заканчивая скачком цен на энергоресурсы после вторжения России в Украину. Это привело к призывам ослабить новое климатическое законодательство, в том числе запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.
Данные будут опубликованы за несколько недель до презентации мер, направленных на достижение следующей климатической цели - сокращение выбросов на 90% к 2040 году. К середине нынешнего столетия ЕС обязался выйти на углеродно-нейтральную экономику. Часть стран-членов ЕС скептически отзываются о возможности поддержать такие цели на 2040 год, а представители тяжелой промышленности, страдающей от высоких цен на энергоресурсы, указывают на то, что сокращение выбросов произошло в основном за счет снижения объемов производства и закрытия заводов.
За климатические грехи Европе давно грозят всеми карами египетскими, вплоть до наступления нового ледникового периода. Однако к подобным новостям следует относиться критически.