Закрыли заводы ради снижения выбросов? Европа перевыполнила свои климатические цели

Данные будут опубликованы за несколько недель до презентации мер, направленных на достижение следующей климатической цели - сокращение выбросов на 90% к 2040 году. К середине нынешнего столетия ЕС обязался выйти на углеродно-нейтральную экономику. Часть стран-членов ЕС скептически отзываются о возможности поддержать такие цели на 2040 год, а представители тяжелой промышленности, страдающей от высоких цен на энергоресурсы, указывают на то, что сокращение выбросов произошло в основном за счет снижения объемов производства и закрытия заводов.