Правда и вымысел о "климатическом апокалипсисе" из-за Гольфстрима
Десятилетиями проводятся исследования и публикуются доклады о Гольфстриме и Северо-Атлантическом теплом течении, которые обеспечивают Европе значительно более мягкий климат, чем в тех же широтах в других частях света. Часто можно услышать, что это течение может остановиться и исчезнуть, что приведет к суровому климату в Европе, вплоть до наступления нового ледникового периода. Почему к таким новостям следует относиться критически?
Люди часто называют это течение Гольфстримом, хотя вся система течений Атлантического океана состоит из нескольких участков, и только один из них — Гольфстрим. Гольфстрим начинается у восточного побережья США, но в середине Атлантического океана его название — Северо-Атлантическое течение, а между Британскими островами и Исландией по направлению к Скандинавии оно называется Норвежским течением. Более распространенное в разговорной речи название Гольфстрим происходит не от спортивной игры гольф, а от английского слова "gulf", что означает "залив", сообщает LSM.
Тревожные новости, теории заговора
Первые исследования и гипотезы о замедлении или остановке течений северной части Атлантического океана появились еще в середине прошлого века. Американский океанограф Генри Стоммел в 1961 году разработал первую модель, которая доказала, что изменения солености и плотности воды могут привести к разрушению течений. С тех пор разного рода сообщения о возможном апокалипсисе в Европе, который якобы вызовет остановка теплых течений, появляются регулярно, почти ежегодно.
В латвийских СМИ тоже можно найти бесчисленные сообщения на эту тему. К сожалению, выводы ученых о течениях Атлантического океана настолько сложны и неоднозначны, что СМИ часто упрощают их настолько, что они становятся некорректными.
Бывают и такие случаи, когда СМИ целенаправленно ищут как можно более скандальные новости и публикуют статьи, которые вводят в заблуждение или даже полностью представляют собой теории заговора. Один из ярких примеров — статья, опубликованная в январе 2011 года в газете Ventas Balss под названием "Гольфстрим меняется". В статье присутствуют все признаки теории заговора: ссылаясь на неназванного доктора из какого-то итальянского института физики, утверждается, что Гольфстрим уже разрушился, а значит, ожидаются разрушительные штормы, цунами и смертельно низкие температуры воздуха, а правительство США якобы приказало своим ученым об этом молчать.
Прошло 14 лет, а теплые течения Атлантического океана продолжают течь, обеспечивая Европе мягкий климат. Прогнозируемые в статье волны цунами — абсурд, ведь их вызывают землетрясения, а не изменения погоды.
Почему океанские течения привлекают сторонников теорий заговора?
Здесь очень уместно сказать: природа не терпит пустоты. Ясно, что теплые течения северной части Атлантического океана — ключевой фактор, который обеспечивает Европе гораздо более мягкий и пригодный для сельского хозяйства и других отраслей климат. Угроза, которая возникнет, если теплое течение остановится, действительно грандиозна и пугающа.
Ученые не могут дать однозначного ответа, что подтверждается противоречивыми результатами исследований, проводимых десятилетиями. Если нет ясного, научно обоснованного ответа, появляется пространство для интерпретаций.
Эта тема волнует и интересует людей, о чем свидетельствует и тот факт, что даже один из самых успешных голливудских фильмов-катастроф посвящен именно теме течений Атлантического океана — фильм 2004 года "Послезавтра" с кассовыми сборами более 500 миллионов долларов США. Если людям интересна эта тема, а ответов на вопросы нет, долго ждать не приходится, прежде чем к ней подключатся мошенники, обманщики и сторонники теорий заговора.
Почему ученые не знают, что произойдет с течениями Атлантического океана?
Природные процессы сложны. Чем они масштабнее, чем больше участников в них вовлечено, тем они сложнее. Взаимодействие океанских течений, атмосферы и погоды — один из самых сложных процессов в природе. Ученым не хватает как данных о текущем и прошлом состоянии, так и вычислительных мощностей для моделирования будущих сценариев.
Ассоциированный профессор Института информационных технологий факультета компьютерных наук, информационных технологий и энергетики Рижского технического университета Арнис Лектауерс, комментируя этот вопрос, был еще жестче, заявив, что есть природные процессы, которые никогда не будут полностью исследованы — именно из-за их сложности.
Профессор Лектауерс поясняет, что еще в прошлом веке ученые пришли к выводам, которые породили целое математическое направление — теорию хаоса. Говоря простыми словами, даже незначительные изменения исходных условий могут привести к грандиозным изменениям в развитии процессов в будущем. Если мы не можем абсолютно точно до уровня молекул и атомов измерить Атлантический океан в данный момент, то нет надежды, что мы сможем абсолютно точно рассчитать, как процессы будут развиваться в будущем.
Скандальное исследование 2023 года
За последние годы самым скандальным стало исследование, опубликованное в 2023 году. В нем два датских ученых, моделируя будущее развитие течений Атлантического океана в контексте изменения климата, пришли к выводу, что система течений может разрушиться уже в этом столетии. Другие ученые сразу выразили скептицизм по поводу использованных методов. В этом исследовании состояние течений Атлантического океана определялось только по температуре поверхностных слоев воды, затем моделировались сценарии будущего, из которых лишь часть предполагала разрушение течений в этом столетии. Это исследование дало новый импульс спекуляциям о климатическом апокалипсисе в Европе. Об этом исследовании сообщили крупнейшие мировые СМИ. Вскоре после этого появились новые исследования, среди которых, наконец, одно, где максимально всесторонне оценивались изменения течений Атлантического океана за последние десятилетия.
В начале этого года ученые Бернского университета в Швейцарии совместно с учеными Океанографического института Массачусетса (США) опубликовали исследование, целью которого было не прогнозировать состояние течений Атлантического океана в будущем, а как можно точнее зафиксировать их состояние с середины прошлого века. Даже эта задача оказалась непростой, потому что данных о температуре воды в океане на разных глубинах и о скорости течений очень мало. Все это нужно сопоставлять с данными о погоде, ведь, как течения влияют на погоду, так и погода влияет на саму океанскую воду, ее движение и температуру.
В исследовании сделан вывод, что в период с 1960 по 2017 год течения Атлантического океана не ослабли.
Зафиксированы периоды значительных колебаний, но нет доказательств разрушения или распада течений. В то же время ученые склонны считать, что климатические изменения и все больший приток пресной воды из тающей Арктики могут существенно повлиять на океанские течения, и, возможно, в данных после 2017 года это уже можно будет заметить, но на данный момент таких доказательств нет. Это исследование было также описано швейцарским общественным СМИ, и остается согласиться с вынесенным в заголовок утверждением — "Все, что мы знаем о Гольфстриме, может не соответствовать действительности". Это снова дает простор пугающим гипотезам и теориям заговора, так что, вероятно, подобных тем будет еще много. Нужно быть внимательными и критически относиться к сообщениям, утверждающим, что Гольфстрим вот-вот исчезнет, и тщательно проверять, кто является источником такой информации, ведь до сих пор ни один из них не оказался прав.