Правда и вымысел о "климатическом апокалипсисе" из-за Гольфстрима

Зафиксированы периоды значительных колебаний, но нет доказательств разрушения или распада течений. В то же время ученые склонны считать, что климатические изменения и все больший приток пресной воды из тающей Арктики могут существенно повлиять на океанские течения, и, возможно, в данных после 2017 года это уже можно будет заметить, но на данный момент таких доказательств нет. Это исследование было также описано швейцарским общественным СМИ, и остается согласиться с вынесенным в заголовок утверждением — "Все, что мы знаем о Гольфстриме, может не соответствовать действительности". Это снова дает простор пугающим гипотезам и теориям заговора, так что, вероятно, подобных тем будет еще много. Нужно быть внимательными и критически относиться к сообщениям, утверждающим, что Гольфстрим вот-вот исчезнет, и тщательно проверять, кто является источником такой информации, ведь до сих пор ни один из них не оказался прав.