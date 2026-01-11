С нового года в Латвии вступили в силу существенные изменения для владельцев частных домов и квартир
В январе 2026 года вступили в силу несколько значимых изменений правового регулирования, которые затрагивают владельцев частных домов, квартир, а также представителей других групп населения.
Одним из наиболее важных нововведений, вступивших в силу 6 января 2026 года, стал единый процесс в сфере строительства. Он предусматривает, что заявление о строительстве, зарегистрированное в Информационной системе строительства, одновременно будет считаться заявлением о последующей регистрации объекта в Государственной кадастровой информационной системе недвижимости, а затем — и для внесения записи в Земельную книгу. Единый процесс означает широкую совместимость информационных систем и обмен данными между учреждениями. С его введением кадастровая съемка, выполняемая Государственной земельной службой (кадастровая съемка объекта строительства, ранее называвшаяся инвентаризационным делом), больше не потребуется. Это существенно снижает административную и финансовую нагрузку и позволяет сэкономить время. Процесс будет полностью цифровым, а данные между системами будут передаваться автоматически и последовательно.
1 января вступили в силу поправки к Правилам строительства зданий. Они разработаны с целью упростить требования к небольшим строительным проектам. В дальнейшем в большинстве случаев не потребуется никакой документации строительного замысла для нового строительства или установки небольшого здания площадью до 25 м².
Также упрощается документация строительного замысла в тех случаях, когда она все же необходима. С уведомлением о строительстве, без решения строительного управления, можно будет осуществлять новое строительство жилых домов первой группы, вспомогательных зданий или сельскохозяйственных нежилых зданий, а также обновление или перестройку жилых домов второй группы с одной или двумя квартирами без изменения строительного объема или назначения (за исключением объектов, являющихся государственными охраняемыми памятниками культуры).
С пояснительной запиской будет возможно осуществлять новое строительство или установку жилых домов первой группы, вспомогательных зданий или сельскохозяйственных нежилых зданий на территориях государственных охраняемых памятников культуры, а также новое строительство или установку жилых домов второй группы с одной квартирой общей площадью не более 200 м².
Пересматриваются и ограничения на использование древесины в крупных промышленных и общественных зданиях. В дальнейшем дерево можно будет широко применять и в зданиях с более высокой степенью огнестойкости при условии обеспечения соответствующих систем пожарной безопасности.
С 5 января вступили в силу поправки к Закону о квартирной собственности, которые усиливают роль сообщества собственников квартир. В дальнейшем такие сообщества смогут получать кредиты в кредитных учреждениях на обновление жилых домов от своего имени, без необходимости создавать для этого отдельное общество. Также смягчены требования к регистрации сообществ собственников квартир в Службе государственных доходов в качестве налогоплательщиков. Поправки предусматривают, что если доходы сообщества от хозяйственной деятельности за отчетный год не превышают двух установленных в стране минимальных месячных заработных плат, регистрация в Службе государственных доходов не потребуется.
Поправки к Закону о квартирной собственности также устанавливают, что с 1 января при приобретении квартиры ответственность за долги по платежам за содержание квартирной собственности сроком до трех лет несет новый владелец. Таким образом вводится принцип «долг следует за квартирой».
Кроме того, поправки предусматривают, что окна, ограждающие отдельные объекты собственности, впредь считаются частью общего имущества жилого дома. Собственник квартиры имеет право обновлять или менять окна и двери, являющиеся внешними ограждающими конструкциями здания, согласовав это с управляющим. Ремонт и обслуживание таких окон собственник квартиры обязан осуществлять за счет собственных средств.