С нового года в Латвии вступили в силу существенные изменения для владельцев частных домов и квартир

Одним из наиболее важных нововведений, вступивших в силу 6 января 2026 года, стал единый процесс в сфере строительства. Он предусматривает, что заявление о строительстве, зарегистрированное в Информационной системе строительства, одновременно будет считаться заявлением о последующей регистрации объекта в Государственной кадастровой информационной системе недвижимости, а затем — и для внесения записи в Земельную книгу. Единый процесс означает широкую совместимость информационных систем и обмен данными между учреждениями. С его введением кадастровая съемка, выполняемая Государственной земельной службой (кадастровая съемка объекта строительства, ранее называвшаяся инвентаризационным делом), больше не потребуется. Это существенно снижает административную и финансовую нагрузку и позволяет сэкономить время. Процесс будет полностью цифровым, а данные между системами будут передаваться автоматически и последовательно.