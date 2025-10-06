Деньги без дохода: почему латвийские компании игнорируют сберегательные счета

Данные Bigbank по портфелю вкладов в странах Балтии за сентябрь отражают стабильный рост. В сегменте сберегательных счетов наилучший результат показала Латвия, сохранив стабильный уровень в сентябре по сравнению с августом, в то время как в Эстонии и Литве объемы сберегательных счетов за тот же период сократились. В Литве это был второй месяц спада подряд. В то же время срочные депозиты пользуются большей популярностью у соседей. Это говорит о том, что латвийские предприятия по-прежнему предпочитают сбалансированный подход между ликвидностью и доходностью, сохраняя доступность сбережений.