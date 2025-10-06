Деньги без дохода: почему латвийские компании игнорируют сберегательные счета
Портфель вкладов в латвийских коммерческих банках продолжает расти, однако большая часть (78,6%) свободных средств предприятий по-прежнему хранится на расчетных счетах, что означает не только потерянные доходы и более сложное управление денежными средствами, но и повышенный риск мошенничества, сообщает латвийский филиал Bigbank.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) с июня 2024 года восемь раз снижал базовую процентную ставку, в связи с чем многие коммерческие банки снизили не только ставки по кредитам, но и ставки по депозитам. Хорошая новость для всех вкладчиков: уже несколько заседаний подряд ЕЦБ не меняет ставки, и экономисты прогнозируют, что дальнейшего снижения ставок в этом году не ожидается, а в будущем ставки могут даже повыситься.
Стабилизация монетарной политики особенно способствовала росту готовности предприятий к вкладам. Данные Банка Латвии показывают, что в августе этого года по сравнению с июлем объем вкладов в кредитных учреждениях в корпоративном сегменте увеличился на 3,1 %, или на 224,7 млн евро, достигнув 7,46 млрд евро. В свою очередь, вклады предприятий увеличились на 4,1 % или на 293,5 млн евро по сравнению с августом прошлого года.
Чуть более пятой части, или 1,59 млрд евро средств, вложенных предприятиями в латвийские коммерческие банки, хранится на срочных вкладах и сберегательных счетах, а 78,6 %, или 5,87 млрд евро, - на расчетных счетах, где проценты по ним начисляются незначительно или вообще не начисляются, свидетельствуют новейшие данные Банка Латвии за август.
"Рост объема вкладов означает, что у предприятий есть деньги, которые можно было бы вложить, но этим часто просто пренебрегают", - отмечает филиал.
Данные Bigbank по портфелю вкладов в странах Балтии за сентябрь отражают стабильный рост. В сегменте сберегательных счетов наилучший результат показала Латвия, сохранив стабильный уровень в сентябре по сравнению с августом, в то время как в Эстонии и Литве объемы сберегательных счетов за тот же период сократились. В Литве это был второй месяц спада подряд. В то же время срочные депозиты пользуются большей популярностью у соседей. Это говорит о том, что латвийские предприятия по-прежнему предпочитают сбалансированный подход между ликвидностью и доходностью, сохраняя доступность сбережений.
Следует отметить, что интерес к корпоративным вкладам стимулировали как решения ЕЦБ, так и индивидуальные кампании банков. Информация на сайте Банка Латвии, показывает, что средняя ставка по вкладам юридических лиц сроком на 12 месяцев в настоящее время составляет 2,04 %. Лишь немногие банки предлагают сберегательные счета юридическим лицам, в том числе латвийский филиал Bigbank, который в настоящее время выплачивает самую высокую на рынке ставку по сберегательным счетам для предприятий - 2,40 % годовых. В свою очередь, с сентября текущего года банк будет выплачивать новым клиентам фиксированную ставку в размере 2,50 % за первые два месяца.
Эксперты отмечают, что предприятиям важно разделять финансовые ресурсы.
"Многие предприниматели хранят средства на одном счете - для повседневных платежей, налогов, зарплат и сбережений. Это создает непонимание о том, сколько денег можно потратить, а сколько отложить, - говорит специалист по корпоративным сделкам Bigbank Сабина Вейца. - Кроме того, средства на расчетных счетах часто используются для незапланированных расходов, а карты предприятия становятся целью мошенников".
По словам Вейцы, сберегательный счет позволяет совместить безопасность, доходность и дисциплину.
"Со сберегательного счета нельзя напрямую оплачивать ежедневные покупки, к нему не привязаны карты, различные подписки и онлайн-платежи, что ограничивает возможности мошенников по доступу к деньгам предприятия", - поясняет Вейца.
В то же время средства приносят проценты и помогают снизить влияние инфляции. "Кроме того, при хранении денег на сберегательном счёте снижается риск их неосознанной траты, поскольку они направляются на конкретные цели, например, налоги, инвестиции или зарплату", - отмечает специалист. Если же средства всё же понадобятся, их можно перечислить на текущий счёт в течение одного рабочего дня.
Предприятиям всегда следует учитывать, насколько быстро и часто им потребуется доступ к деньгам. Срочные вклады могут быть полезны, но если деньги необходимо снять до истечения срока, проценты по ним не выплачиваются. Поэтому сберегательный счёт - более гибкое решение.
"Если средства хранятся только на расчетном счёте, они ничего не зарабатывают. Однако даже небольшое накопление на сберегательном счёте со временем создаёт "подушку безопасности", которая помогает покрыть непредвиденные расходы или повышает готовность к кризисным ситуациям, - говорит Вейца. - Лучшее время, чтобы начать, было вчера, а следующее - сегодня".
Эксперты прогнозируют, что ставки по вкладам в будущем могут вырасти, поэтому стоит уже сейчас рассмотреть варианты, начать разделять средства и создавать сбережения - как для финансовой стабильности, так и для безопасности.
В Латвии вклады защищены Законом о гарантиях вкладов, который предусматривает возмещение каждому вкладчику до 100 тысяч евро в случае неплатёжеспособности банка.