В латвийском интернет-магазине назвали два предмета, которые вызывают особый интерес у покупателей перед 1 сентября
Латвийский интернет-магазин сообщает, что интерес к покупке школьных товаров начал проявляться уже в начале августа, и с каждым днем активность покупателей растет.
Продажи товаров, связанных со школой, в августе увеличиваются в среднем на 60% по сравнению с другими месяцами года.
Покупатели интересуются не только рюкзаками и канцелярскими принадлежностями. Столы и стулья, портативные компьютеры и смартфоны тоже входят в число товаров, рост спроса на которые связан с приближением начала учебного года. Наибольшее внимание покупателей обычно привлекают регулируемые столы и так называемые «геймерские» кресла.
Год назад собранные данные показывали, что покупатели в Латвии выделяют на школьные товары сумму, схожую с литовскими покупателями. В августе 2024 года средняя стоимость корзины школьных товаров в Латвии и Литве составила 62 евро, тогда как в Эстонии траты на школьные товары были самыми большими в Балтии — 76 евро. В Финляндии клиенты выделяли на эти продукты примерно 100 евро.