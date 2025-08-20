В латвийском интернет-магазине назвали два предмета, которые вызывают особый интерес у покупателей перед 1 сентября

Год назад собранные данные показывали, что покупатели в Латвии выделяют на школьные товары сумму, схожую с литовскими покупателями. В августе 2024 года средняя стоимость корзины школьных товаров в Латвии и Литве составила 62 евро, тогда как в Эстонии траты на школьные товары были самыми большими в Балтии — 76 евро. В Финляндии клиенты выделяли на эти продукты примерно 100 евро.