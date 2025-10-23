Историк: если гражданин не говорит по-латышски, стоит спросить, как он стал гражданином
Историк Эдвардс Крустс в эфире TV24 заявил, что вопрос владения латышским языком — это не проблема системы, а личная ответственность каждого гражданина.
Говоря о гражданах и негражданах, о знании языка, нельзя забывать одну важную вещь — не все русскоязычные жители Латвии являются негражданами; большая их часть — это граждане. Об этом напомнил историк Эдвардс Крустс в передаче TV24 «Dienas personība».
По его словам, гражданин обязан владеть государственным языком и говорить на нём. «Если гражданин не готов говорить на государственном языке, то возникает вопрос — как этот человек вообще получил статус гражданина?» — задаётся вопросом Крустс, подчёркивая, что это, прежде всего, вопрос личной ответственности — говорить на государственном языке.
Комментируя переход образования на государственный язык, Крустс отметил, что каждый ученик имеет право учиться на государственном языке, но задача государства — не обязательно научить представителей других национальностей латышскому языку.
«На самом деле можно сказать так: либо ты, молодой человек, приходишь в школу уже готовым учиться и осваивать учебный материал на должном уровне, либо… нет. Не может быть так, как сейчас: спустя 35 лет после восстановления независимости мы всё ещё не можем реализовать проект единой школы на государственном языке. Формально дети вроде бы что-то изучали на латышском, но на деле ничего не происходит, и они ничего не умеют», — жёстко охарактеризовал ситуацию историк.
Он также назвал абсурдной ситуацию, когда учителя вынуждены одновременно выполнять роль преподавателей латышского языка. «Я работаю учителем социальных наук, но не могу полноценно преподавать предмет — они меня просто не понимают», — поделился Крустс своим опытом.